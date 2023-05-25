都是87萬7420元！楊文科競總被爆「左手付房租，右手收獻金」

民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）在議會質詢時，再追新竹縣長楊文科在2022縣長選舉總部，指出豐邑集團政治獻金87萬7420元正好是3個月租金，質疑楊「左手付房租，右手收獻金！」無償使用總部，痛批楊是「撒謊縣長！」 （記者廖雪茹攝）

2023/05/25 12:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）在議會質詢時，再追新竹縣長楊文科2022年時的縣長選舉總部，指豐邑集團政治獻金87萬7420元正好是3個月租金，質疑楊「左手付房租，右手收獻金！」無償使用總部，痛批楊是「撒謊縣長」！對此，縣府發布聲明，稱嚴厲譴責外界用不當連結打擊縣政府。

新竹縣府：依法收受政治獻金 嚴厲譴責不當連結

對於歐陽霆質詢當時競選總部的租金多少？楊文科在會中回覆，租金他記不得了，因為這是競選總部在辦理。

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新竹縣府新聞處長魏文元表示，楊文科縣長競選期間所有政治獻金皆依法收受、申報，並可由公開資訊查閱，皆可受公評，並無外界所謂「對價」關係。呼籲外界勿用不當連結、張冠李戴的影射來誤導大眾。面對私有建案，縣府一直嚴格監督、從未卸責，事發後已要求建商全面停工負起全責、依法裁罰，過程中一切依法依規、絕無寬貸。

歐陽霆表示，上週監察院公佈縣長楊文科政治獻金的明細，很多人好奇為何豐邑集團捐的是87萬7420元？經他爬梳完上百筆的資料一一比對，終於找到原因。「只要把楊縣長口中，合法向『晨譽投資股份有限公司』支付的總部租金相加，答案也就呼之欲出了！因為3個月租金的總和，就這麼剛好也是87萬7420元！」

歐陽霆也在臉書粉專公開資料指出，這間資本額達到4億9千萬的晨譽投資股份有限公司，其負責人就是豐邑集團少東劉瑞麟，也就是說，「楊縣長是付了豐邑租金沒錯，但豐邑又回捐回來，等於無償使用了豐邑接待中心當總部，樂當了3個月免費仔，而豐邑集團所捐的政治獻金還能幫企業抵稅！」

歐陽霆質疑楊「左手付房租，右手收獻金！」他說：「楊文科縣長你左手給了豐邑87萬7420元租金，右手又馬上收了豐邑87萬7420元政治獻金，分毫不差，你的總部就是無償使用，難道所有竹北市民的安全就值您這87萬7420元。」最後他批評「楊文科縣長從頭到尾都是在撒謊，你是撒謊縣長，請您辭職下台以示負責。」

民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）在議會質詢時，再追新竹縣長楊文科在2022縣長選舉總部。 （記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）公布楊文科在2022縣長選舉總部的租金支出。 （歐陽霆提供）

民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）公布豐邑集團捐贈政治獻金。 （歐陽霆提供）

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