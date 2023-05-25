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    遭指餐會同框詐嫌 黃重諺：編故事污衊他人也是詐騙

    總統府副秘書長黃重諺。（資料照）

    總統府副秘書長黃重諺。（資料照）

    2023/05/25 14:03

    〔記者陳昀／台北報導〕針對立法院國民黨團指控總統府副秘書長黃重諺曾出席im.B集團春酒，暗示其與主嫌有關，黃重諺今說明，自己根本不認識這位詐騙案曾姓主嫌，當時是受媒體友人邀請出席、待的時間很短，也不知道春酒與該集團相關，並反批這種看圖編故事污衊他人的做法，本身就是一種詐騙。

    黃重諺表示，還原當天行程，之所以有王朝飯店這場所謂「春酒」，是來自一位媒體主筆的邀請，這位友人說自己經營的公司辦春酒，有多家媒體主管都會前往，邀請他出席與這些朋友互動，他因為當時是發言人、負責新聞聯繫，自然不以為意在下班後前往致意。

    回憶當時情形，黃重諺說，印象深刻的是，現場並不像是一家單一公司的春酒，更像是數十家不同行號的聯合餐會，坐在他身邊就是旺中媒體集團的高層，同席則有多位來自不同媒體的主管。他強調，當時稍事致意後離開，全程都沒有遇到這位曾姓主嫌，遑論互動。

    對於遭到無端牽連，黃重諺說，基於工作倫理與個人習慣，自己幾乎沒有公務外的應酬，不會也沒有興趣與這些人打交道。他可以理解基於政黨競爭和對執政的監督，本來提出各種質疑都不必太意外，但像這種拿一張公開活動的照片，就要抹黑相關人員，意圖讓公眾誤信錯誤訊息，本身又與詐騙行為有什麼差別？！

    黃重諺說，民進黨執政這幾年，對於這些重大的詐騙、金融犯罪的打擊從來沒有手軟，無論康友KY、潤寅詐貸、亞太國際地產吸金詐騙，一直到近日的im.B案，無論這些主嫌與誰「同框」、有沒有政治人物關說，或幫忙開協調會喬貸款，甚至是家族直接涉入，都是一個標準，就是依法嚴辦。他呼籲，任何只要有助於查辦的資訊，都歡迎向司法機關提出。

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