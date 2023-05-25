歐洲福爾摩沙俱樂部首屆年會 20國民主夥伴齊聚力挺台灣

歐洲20國及歐洲議會共27位歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席及核心國會議員以實體出席或線上參與俱樂部首屆年會。（外交部提供）

2023/05/25 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」5月24日於布魯塞爾舉辦首屆「團結峰會」，來自歐洲20國及歐洲議會的27位俱樂部共同主席與國會議員共襄盛舉，外交部政次李淳亦訪歐出席實體會議。峰會並發表聲明，呼籲維持台海和平穩定及拓展台歐盟合作關係。

首屆歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）「團結峰會」由歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）主持。來自歐洲20國及歐洲議會的27位俱樂部共同主席及核心國會議員，以實體或線上方式參加會議。年會後另舉行交流酒會，計有歐洲議員、各國議會議員、議員助理及黨團政策顧問約70餘人共襄盛舉。

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李淳在年會致詞表示，「福爾摩沙俱樂部」於2019年10月由歐洲議會及英、法、德三國國會友台小組主席號召成立，後續更帶動拉美、非洲、亞西、印太及加勒比海地區相繼成立，成為國際上支持台灣最有力的跨國議會平台。

李淳感謝俱樂部共同主席至今連續4年，透過聯名致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），力挺台灣出席世衛大會，也曾共同聲明、致函，譴責中國在台灣周邊海域實施軍演，以及力挺立陶宛與台灣深化關係。

李淳強調，為了避免威權主義擴張形成對各國挑戰，民主國家應該合作強化供應鏈韌性，共同維護彼此的安全及繁榮。

凱勒及與會成員則讚揚台灣對全球公衛的貢獻及優異的防疫表現，並重申支持台灣有意義參與WHO、ICAO、UNFCCC及INTERPOL等國際組織；此外，與會議員抨擊中國近年的強勢、擴張行徑，並關切中國對台灣各種軍事挑釁及威嚇，強調台海和平穩定與印太地區及歐洲繁榮息息相關。與會共同主席均表示將繼續支持深化歐洲與台灣的合作關係，並呼籲全球民主夥伴力挺台灣。

參與首屆「團結峰會」的議員們來自英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、愛爾蘭、瑞典、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、科索沃、挪威等國及歐洲議會，另有波蘭、葡萄牙及加拿大議員以預錄影片展現支持。外交部對歐洲地區對台灣的真摯友誼，表達誠摯歡迎與感謝。

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」5月24日於布魯塞爾舉辦首屆「團結峰會」，外交部政次李淳（右5）受邀出席、駐歐盟兼駐比利時代表陳立國（右1）與歐洲議會議員等人合影。（外交部提供）

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