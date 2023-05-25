「震怒可以解決問題？ 」邱國正：我每天震怒1次就好了

前國安局長陳明通曾示警中國將「以戰逼台」，國防部長邱國正（見圖）表示，不只是他，相信前任部長也一樣，每天都有這種感覺。（資料照）

2023/05/25 10:28

〔記者吳書緯／台北報導〕前國安局長陳明通曾示警中國將「以戰逼台」，國防部長邱國正表示，不只是他，相信前任部長也一樣，每天都有這種感覺，不會因為學者專家說2023、2025、2027年，那講2025年就可以緩個2年，建軍備戰沒有一天可以停的，光緊張沒有用，外界常說「部長又震怒」，震怒可以解決問題，「我每天震怒一次就好了」；每一天很緊張，但國防部要有作為。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正報告「國防產業發展條例執行狀況」，並備質詢。邱國正進入會議室前接受媒體聯訪。

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針對國軍在宜蘭海灘進行操演，邱國正說，台灣就這一個島，現在看到中國航空母艦在西太平洋也出現過，所以他說過「台澎防衛作戰盡量要避免」，一旦開打，真的很慘，沒有前方、後方之分，所以國軍演練沒有停過，不光是漢光演習，漢光演習作為主軸，每一年度的工作依據漢光演習結果作調整。

邱國正說，但是平常演練沒有停的，每個責任區、官兵責任，有海灘、高地、要隘，都在演練，都是國軍平常例行工作。

至於國軍在今年漢光演習是否有可能用桃園國際機場進行演練？邱國正說，國防部都在考量，因為北、中、南各作戰區都有各自的任務，都納入實兵演練中的一環。

媒體詢問，陳明通過去曾示警中國將「以戰逼台」，詢問國防部是否有所感覺？邱國正說，他從接部長以後，相信前任部長也一樣，每天都有這種感覺，但不會因為學者專家說2023、2025、2027年，那講2025年就可以緩個兩年，建軍備戰沒有一天可以停，所以壓力要承擔。

邱國正說，光緊張沒有用，外界常說「部長又震怒」，但他沒有震怒，震怒可以解決問題，「我每天震怒一次就好了」，所以不會有這種問題，每一天很緊張，但國軍要有作為，現在所做的就是應對當前緊張事項，國軍持續做、不會停頓。

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