80歲還收到召集通知？ 台北市中正區長：民防是鄰長例行工作

台北市中正區80歲鄭姓鄰長收到民防人員召集通知，掀起網路熱議。圖為本月4日台北市政府全民防衛動員暨災害防救演習實兵演練，也是屬於民防一環，市長蔣萬安擔任指揮官。（資料照，記者方賓照攝）

2023/05/24 13:03

〔記者蔡思培／台北報導〕近來台北市80歲鄭姓老翁收到政府發送的民防人員召集通知書，在網路上掀起討論，許多網友都疑惑為何80歲仍要接受訓練？台北市中正區區長林聰明解釋，鄭姓老翁是中正區的鄰長，民防團隊編組演習是里、鄰長例行工作，且無年齡限制，參加者僅是接受講習，這位鄰長也同意參加。

台北市中正區公所6月13日上午將進行民防團隊編組演習，區公所也發文給部分里鄰長要求參加。依據民防法規定，不參加民防編組、訓練、演習或服勤，經令其限期參加，屆期不參加，可處新3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

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許多網友看到8旬老翁仍被收到民防人員召集通知書都熱烈討論，有網友擔憂萬一長者跌到誰負責，也有網友不解為何要求80歲老人訓練戰鬥。有網友表示，民防人員應該將這種年紀的長者列為解編狀態，懷疑區公所有作業瑕疵。

林聰明表示，依據民防法第5條第1項第1款規定，「村、里、鄰長，依其職責、專長、經驗、體能，經遴選參加民防總隊、民防團及民防分團編組」，且民防法沒有年齡限制，只要里、鄰長願意就可參加，若無意願也可指派他人代為參加。

林聰明表示，民防團訓是例行工作，各行政區每年都有，只會鎖定里、鄰長，不會徵召一般民眾，鄭姓鄰長被挑選為參派今年訓練，也表示願意參加。林聰明，強調參加民防團訓只是接受講習、上課，讓里、鄰長有相關概念。

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