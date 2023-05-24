選舉公報刊登不實言論 王美惠促中選會納查核機制

民進黨立委王美惠質詢時表示，若候選人在選舉公報上的經歷刊登跳海、跳樓、跳火等不妥敘述，中選會仍照稿刊登，是否妥當。（資料照）

2023/05/24 12:41

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況，並備質詢，民進黨立委王美惠質詢時表示，若候選人在選舉公報上的經歷刊登跳海、跳樓、跳火等不妥敘述，中選會仍照稿刊登，是否妥當；李進勇回應，現行法令除了犯內亂罪或外患罪等罪，其他無法令依據，也不宜由選委會認定，相信選民的判斷。

對此，王美惠要求中選會應該在施行細則的部分，去思考如何將經歷的查核機制納入，應負起主管機關的責任，讓人民自行評斷，是不負責任的態度。

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王美惠指出，登記選舉時，候選人會在選舉公報上，刊登自己的學經歷。依公職人員選罷法所規定，候選人的學歷證明，皆需要繳交畢業證書，若為國外大學則會經外館驗證。而現行針對「經歷」部分則無從查證，若候選人有心捏造不實經歷，中選會現在並沒有查核機制，則此選舉公報等於是變相的詐騙。

王美惠也提到，曾有候選人在公報上刊登跳海、跳樓、跳火的敘述，但中選會還是照稿刊登，是否妥當，難道要由選民自己認定。

對此，李進勇表示，選罷法第47條及55條規定，不能有煽惑他人犯內亂罪或外患罪、煽惑以暴動破壞社會秩序、觸犯其他刑事法律規定之罪，若是不違法上述原則，目前無法令依據，也不宜由選委會認定，執法要有明確的依據，中選會本來就沒有審查，相信選民的判斷。

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