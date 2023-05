台外籍記者聯誼會挺中央社 WHA不應以國籍決定採訪權

2023/05/23 19:41

〔中央社〕中央社2名記者請領WHA採訪證遭拒,台灣外籍記者聯誼會今天發表聲明,質疑WHA不應以記者國籍決定是否能入內採訪,並呼籲尊重聯合國自身一再標榜的新聞自由價值。

台灣外籍記者聯誼會(Taiwan Foreign Correspondent Club, TFCC)今天發表聲明指出,獲悉中央通訊社 (CNA) 的兩名台灣記者曾婷瑄、田習如被禁止參加本週舉行的世界衛生大會(WHA)。

TFCC表示,中央社兩位記者負責採訪WHA會議,卻無法得到採訪證,根據中央社記者描述,聯合國工作人員坦言原因是受到來自中國的壓力。

TFCC指出,記者取得資訊或參與活動的權利,不應由記者本身的國籍來決定,在採訪聯合國或其周邊組織這類全球性國際組織時,尤其如此。

TFCC強調,維護新聞自由是向強大機構究責的基本要件,這個月稍早,聯合國紐約總部才剛發表聯合聲明,聲稱保障言論自由、新聞自由以及獲取資訊的自由,與追求和平、永續發展等目標是密不可分的,TFCC對此一主張「不能同意更多了」。

