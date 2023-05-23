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    台外籍記者聯誼會挺中央社 WHA不應以國籍決定採訪權

    台灣外籍記者聯誼會發表聲明，質疑WHA不應以記者國籍決定是否能入內採訪。（圖擷自TaiwanFCC推特）

    台灣外籍記者聯誼會發表聲明，質疑WHA不應以記者國籍決定是否能入內採訪。（圖擷自TaiwanFCC推特）

    2023/05/23 19:41

    〔中央社〕中央社2名記者請領WHA採訪證遭拒，台灣外籍記者聯誼會今天發表聲明，質疑WHA不應以記者國籍決定是否能入內採訪，並呼籲尊重聯合國自身一再標榜的新聞自由價值。

    台灣外籍記者聯誼會（Taiwan Foreign Correspondent Club, TFCC）今天發表聲明指出，獲悉中央通訊社 （CNA） 的兩名台灣記者曾婷瑄、田習如被禁止參加本週舉行的世界衛生大會（WHA）。

    TFCC表示，中央社兩位記者負責採訪WHA會議，卻無法得到採訪證，根據中央社記者描述，聯合國工作人員坦言原因是受到來自中國的壓力。

    TFCC指出，記者取得資訊或參與活動的權利，不應由記者本身的國籍來決定，在採訪聯合國或其周邊組織這類全球性國際組織時，尤其如此。

    TFCC強調，維護新聞自由是向強大機構究責的基本要件，這個月稍早，聯合國紐約總部才剛發表聯合聲明，聲稱保障言論自由、新聞自由以及獲取資訊的自由，與追求和平、永續發展等目標是密不可分的，TFCC對此一主張「不能同意更多了」。

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