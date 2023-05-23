海外誘捕、掌握情報 國安局：中共設置逾百海外「警僑驛站」

中共公安機關在全球重要國家城市廣設逾百個「警僑驛站」，做為海外誘捕、掌握異議人士情報的重要管道。（歐新社檔案照）

2023/05/23 17:25

〔記者吳書緯／台北報導〕中國在世界各國廣設「海外警察局」的「跨境執法」行徑曝光後，引發世界各國關切。根據國安局送交立法院的報告指出，中共公安機關自2016年起陸續在全球重要國家城市廣設逾百個「警僑驛站」，做為海外誘捕、掌握異議人士情報的重要管道。

國安局近期送交有關中共在世界廣設「海外警察局」或所謂「警僑事務海外服務站」的相關資訊至立法院。國安局指出，「警僑驛站」主要以來自浙江溫州、麗水、青田、江蘇南通、福建等5個公安局為大宗。

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國安局表示，「警僑驛站」由中國地方公安主導，結合統戰、僑務系統，在海外設立服務站或聯絡點，主要藏身於當地國華人圈，如僑社、同鄉會、便利商店、餐館、民宅等地，場所隱蔽多元。

此外，國安局指出，中共一律對外宣稱係提供協助當地僑民換發過期證照等行政服務之用，惟綜合資訊發現，其主要功能有三：一、對在中國犯罪人士進行監控、脅迫，協助公安誘捕；二、監控並威脅當地異議人士；三、對當地華人情蒐，掌握在當地活動情況。

對於後續發展，國安局表示，「警僑驛站」經國際人權組織及媒體揭露後，引發各國警惕查察，美方4月17日起訴2名協助「警僑驛站」運作之華裔人士，可能對中共產生部分嚇阻作用，而強化其組織人員、指令傳遞的隱匿性。國安局將續與各國加強相關交流合作，嚴密掌握涉台威脅動向。

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