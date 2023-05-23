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    促修法嚴懲「惡質」建商 時力喊「逕付二讀」、要求本月底完成

    時代力量黨團今（23）日召開記者會，要求建築法與職業安全衛生法修法逕付二讀，在本月底完成修法。左起為時代力量立委王婉諭、邱顯智及陳椒華。（記者劉信德攝）

    時代力量黨團今（23）日召開記者會，要求建築法與職業安全衛生法修法逕付二讀，在本月底完成修法。左起為時代力量立委王婉諭、邱顯智及陳椒華。（記者劉信德攝）

    2023/05/23 15:46

    〔記者楊丞彧／台北報導〕台中捷運綠線豐樂公園站旁的興富發「文心愛悅」工地吊臂本月10日墜落至軌道，疑因一連串疏忽造成隨後中捷列車未停車而撞上，釀成1死10傷慘劇。時代力量黨團今（23）日召開記者會表示，為嚴懲「惡質」、「黑心」建商，提案修訂「職業安全衛生法」與「建築法」管制與罰則，並將在本週五（26日）立法院院會提「逕付二讀」，要求在本月底前完成修法。

    立委邱顯智表示，一直以來工地作業安全都沒受到建商充分重視，是因為政府沒在管。尤有甚者，政治人物與建商之間還有著千絲萬縷的關係以及利益關係。因此，時代力量提出「職業安全衛生法」與「建築法」修法草案，希望能重懲「惡質建商」與「黑心建商」。

    邱顯智指出，興富發與旗下公司近5年內曾被勞動部停工高達56次，罰了1400萬元罰鍰，早就是惡名昭彰、劣跡斑斑的建商，但目前的裁罰根本不痛不癢，建商仍不斷違規，表示完全沒有任何嚇阻效果。

    邱顯智表示，時力黨團提案修正「職安法」，針對因違反職安法導致職災之情形提高刑責，第40條從3年以下提高為5年以下有期徒刑；第41條從原本1年以下提高到3年以下有期徒刑。邱認為，相關刑度應比照普通刑法「過失致死」與「過失致傷」規定，才能真正督促雇主重視、落實安全措施，保障勞工和所有國人的生命安全。

    邱顯智也批評，如果不分藍綠都收受建商政治獻金，台灣社會還希望對建商加以管理、嚴懲乃至於汰除，根本是「緣木求魚」。

    立委陳椒華呼籲，政府裁罰資訊要完整揭露、公開透明。目前在相關勞動法令，例如勞基法、災保法、勞退條例等法規，已規範政府要公布包含裁罰金額在內的裁處資訊。但在涉及工安意外、攸關勞工職業災害的職安法，政府卻還沒有完整公布。

    陳椒華也指出，勞動部和內政部的相關資料也應串接整合。目前內政部建置的「建築工程履歷系統」，沒有職安法、重大職災案件的裁罰肇災紀錄，甚至連內政部自己的建築法裁罰資訊都查不到。時力黨團要求應立即檢討工程履歷系統，讓好的建商能被民眾看見，違法累犯的建商被人民抵制。

    立委王婉諭指出，目前的裁罰對興富發「不痛不癢」，建築法簡直「被當塑膠」。時力黨團上週提出建築法修法草案，希望大幅度提高裁罰金額上限，對於重大公安事故也參考公平交易法立法例，以建商營業收入總額來計算裁罰金額。

    王婉諭怒指，時力黨團上週五（19日）於立法院院會提出建築法「逕付二讀」，希望儘快協商，並在本會期完成修法，卻遭民進黨團提「異議」，以不出席方式技術性退回程序委員會重提。她痛批：「民進黨團到底在怕什麼？」

    王婉諭說，本週五時力黨團會再提「逕付二讀」，並要求本月底就完成修法。如果有政黨要反對，請具名反對，讓大家知道誰在阻擋這法案，對全民負責。

    根據「立法院職權行使法」規定，政府機關提出之議案或立法委員提出之法律案，應先送程序委員會；提報院會朗讀標題後，即應交付有關委員會審查。但若有出席委員提議，20人以上連署或附議，經表決通過，得逕付二讀。而依「立法院議事規則」第23條規定，報告事項內程序委員會所擬處理辦法，如有出席委員提議，8人以上連署或附議，得提出異議，不經討論，逕付表決。如在場委員不足表決法定人數時，交程序委員會重新提出。

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