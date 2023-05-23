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    藍綠都有中市議員帶職選立委 時力台中黨部批最壞示範

    藍綠都有中市議員轉換跑道選立委，時代力量中部黨部批最壞示範。（記者蘇金鳳攝）

    藍綠都有中市議員轉換跑道選立委，時代力量中部黨部批最壞示範。（記者蘇金鳳攝）

    2023/05/23 15:28

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨將徵召現任中市議員羅廷瑋參選台中第6選區立委，民進黨則派現任議員江肇國參戰。時代力量台中黨部副執行長鄒明諺批評，藍綠都曾攻擊對手帶職參選，但碰到自己人就轉彎，看不見理念價值，只有雙標的最壞示範。

    鄒明諺指出，王鴻薇從北市議員落跑選上立委後，民進黨主席賴清德立刻訂定「誠信條款」，不建議現任議員參與2024年立委選舉。而在侯友宜確定代表國民黨參選總統後，民進黨也立刻砲轟「落跑市長」，顯見民進黨也非常清楚帶職參選的疑慮。

    鄒明諺表示，民進黨強打國民黨帶職參選，自己卻已不只一人違反規範，當初通過的到底是「議員誠信條款」還是「詐騙選票條款」，建議打詐國家隊好好查一查。

    鄒明諺進一步指出，國民黨在去年台中市長選舉時，同樣也曾呼籲蔡其昌應辭去立法院副院長，不該帶職參選。不久前還批評民進黨現任立委高達18位全是「議員帶職參選」，現在卻又徵召現任議員選立委，完全在自打嘴巴。

    鄒明諺強調，各黨都知道帶職參選有問題，才會動輒以此作為攻擊對手，但往往遇到自己人就轉彎。時代力量呼籲各黨拿出誠信，不要老是雙標騙票，對社會做出最壞示範。

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