綠營批洪孟楷列「幽靈政績」收割 何博文提3大政見

民進黨立委王定宇（左三）、趙天麟（右二）、林楚茵（左二）等人與民進黨新北市第1選區立委參選人何博文（右三）等人22日召開記者會，批評國民黨立委洪孟楷「問政成績撲克牌」根本是收割。 （記者羅沛德攝）

2023/05/22 12:58

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〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨新北市立委洪孟楷日前製作「問政成績撲克牌」，向選民報告他過去3年多的政績。民進黨新北市第一選區立委參選人何博文，與立委王定宇、趙天麟、林楚茵等今日召開記者會，批評洪孟楷的撲克牌是「唬爛撲克牌」，並列出洪孟楷的「幽靈政績」；何博文也提出他的3大政見。

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王定宇指出，洪孟楷將淡江大橋照進度施工列入他的政績撲克牌內，說他共同監督、爭取，但事實上，從修訂計畫到行政院核定、交通部公路總局與廠商簽約，都發生於2018年，當時洪孟楷連立委都不是，怎麼共同爭取、監督，怎麼可以完全抹殺呂孫綾委員。

王定宇表示，洪孟楷將完全與他無關的政績列在他的政績撲克牌，這種品行，不是年輕人扎扎實實做事的態度，且洪孟楷更利用排委員會，將考察團當作助選團，批評洪「選舉與政務不分」，呼籲選民眼睛亮一點，這樣不踏實、靠收割的立委，對地方毫無助益。

趙天麟也指出，國家檔案館設在林口，也是洪孟楷的「幽靈政績」，國家檔案館早在2017年就已經核定，2019年7月內政部營建署已針對國家檔案館統包工程進行招標，而當時，洪孟楷還是成天表達反對前瞻基礎建設的國民黨黨工，國家檔案館的核定與預算招標，都與洪孟楷無關，選舉到了後，洪卻開始穿越時空，列出他的幽靈政績。

林楚茵也說，洪孟楷在擔任立委前，是國民黨文傳會副主委，當時他宣稱前瞻計畫是詐騙，甚至站上宣傳車，發起反對前瞻計畫的公民不服從運動，若在洪孟楷的臉書搜尋「前瞻」2字，會看到如小丑般人格分裂的政治人物，一方面曾經將前瞻計畫批評為中國「一帶一路」，卻又提到他為台山體育園區風雨操場的興建，爭取了1000萬元，而這1000萬元就是來自他抹黑過的前瞻計畫。

何博文也藉此提出他的3大政見，分別為啟動台電核能後端營運基金，挹注於過去長期受核電陰霾的觀光景點，創造無污染產值；嚴格監督淡江大橋於2025年竣工，並監督淡北快速道路盡快動工，解決交通問題；爭取於北海岸興建海洋保育水族館、八里台北港投資興建免稅購物中心，並爭取大型場館座落北海岸，發展演唱會經濟、藝文經濟。

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