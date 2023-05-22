政績問政撲克牌挨批 洪孟楷反譏民進黨「連民代也不會當」

洪孟楷表示，政績問政撲克牌不僅是他過去3年來一步一腳印在中央與地方問政打拚的成績單，更是敢監督、拚建設的最好證明，並反批民進黨「連民代也不會當」。（資料照）

2023/05/22 13:05

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〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨數名立委與立委參選人何博文今日召開記者會，批評國民黨立委洪孟楷推出的「政績問政撲克牌」。對此，洪孟楷表示，政績問政撲克牌不僅是他過去3年來一步一腳印在中央與地方問政打拚的成績單，更是敢監督、拚建設的最好證明，並反批民進黨「連民代也不會當」，不監督政府、只針對在野的競選手法，已經徹底秀下限。

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洪孟楷表示，中央現在是民進黨執政，過去民進黨為了卡侯所以卡新北，已經對新北市民不公平，很多重大公共建設懸而未決，包括淡北道路延宕兩年多才核定，不僅阻礙了淡水民眾一條救命的道路，現在更要負擔物價上漲而暴增的20億預算，所以建議何博文直接喊話要執政的中央政府現在就回應，不要拿現在民進黨政府早已否決的政策持續跳針，或真的對新北第一選區民眾好一點，早日推動建設完工。

另一方面，洪孟楷也質疑，同屬民進黨的立委陳歐珀因為捲入「im.B詐騙集團案」，已經宣布退選，對於被爆出曾在交通委員會考察宜蘭時，出席曾耀峰五結豪宅接待所的總統府秘書長林佳龍，民進黨立委是否也要出來表態、說清楚，當國人對詐騙集團深惡痛絕時，民進黨卻與詐騙集團牽扯甚深，希望民進黨不要閃躲，向國人說明清楚。

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