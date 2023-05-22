為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政績問政撲克牌挨批 洪孟楷反譏民進黨「連民代也不會當」

    洪孟楷表示，政績問政撲克牌不僅是他過去3年來一步一腳印在中央與地方問政打拚的成績單，更是敢監督、拚建設的最好證明，並反批民進黨「連民代也不會當」。（資料照）

    洪孟楷表示，政績問政撲克牌不僅是他過去3年來一步一腳印在中央與地方問政打拚的成績單，更是敢監督、拚建設的最好證明，並反批民進黨「連民代也不會當」。（資料照）

    2023/05/22 13:05

    相關新聞：綠營批洪孟楷列「幽靈政績」收割 何博文提3大政見

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨數名立委與立委參選人何博文今日召開記者會，批評國民黨立委洪孟楷推出的「政績問政撲克牌」。對此，洪孟楷表示，政績問政撲克牌不僅是他過去3年來一步一腳印在中央與地方問政打拚的成績單，更是敢監督、拚建設的最好證明，並反批民進黨「連民代也不會當」，不監督政府、只針對在野的競選手法，已經徹底秀下限。

    洪孟楷表示，中央現在是民進黨執政，過去民進黨為了卡侯所以卡新北，已經對新北市民不公平，很多重大公共建設懸而未決，包括淡北道路延宕兩年多才核定，不僅阻礙了淡水民眾一條救命的道路，現在更要負擔物價上漲而暴增的20億預算，所以建議何博文直接喊話要執政的中央政府現在就回應，不要拿現在民進黨政府早已否決的政策持續跳針，或真的對新北第一選區民眾好一點，早日推動建設完工。

    另一方面，洪孟楷也質疑，同屬民進黨的立委陳歐珀因為捲入「im.B詐騙集團案」，已經宣布退選，對於被爆出曾在交通委員會考察宜蘭時，出席曾耀峰五結豪宅接待所的總統府秘書長林佳龍，民進黨立委是否也要出來表態、說清楚，當國人對詐騙集團深惡痛絕時，民進黨卻與詐騙集團牽扯甚深，希望民進黨不要閃躲，向國人說明清楚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    綠營批洪孟楷列「幽靈政績」收割 何博文提3大政見
    2023/05/22 12:58

    綠營批洪孟楷列「幽靈政績」收割 何博文提3大政見
    林口交通量能不足 何博文建議引進雙層巴士
    2023/04/27 17:04

    林口交通量能不足 何博文建議引進雙層巴士

    夏日特惠 探索海島新玩法
    拚立委初選 何博文衝淡水市場懇請鄉親接到電話民調力挺
    2023/04/09 13:32

    拚立委初選 何博文衝淡水市場懇請鄉親接到電話民調力挺
    洪孟楷領表登記拚立委連任 曝與侯友宜、陳偉杰會談內容
    2023/03/24 13:33

    洪孟楷領表登記拚立委連任 曝與侯友宜、陳偉杰會談內容

    台灣永續保健保養品牌ISG深耕在地 進軍國際
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播