陳歐珀退選宜蘭立委 陳定南基金會推 「貨車女孩」蔡惠玉參選

震撼彈！陳歐珀退選，陳定南基金會推 無黨籍的蔡惠玉，全力爭取民進黨徵召參選。（資料照）

2023/05/22 18:32

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭立委陳歐珀退選，黨內表態者眾，希望獲得徵召；不過，今天傳出震撼彈，陳定南教育基金會決定推薦出身蘇澳、無黨籍旅英企業楷模、「貨車女孩」蔡惠玉，全力爭取民進黨徵召參選。民進黨縣黨部主委陳俊宇說，黨中央會進行思考，人選可不可以，最後還是由中央拍板定案。

52歲蔡惠玉，父親是貨車司機，她小時候當爸爸的隨車小妹，22歲赴英國求學後創業，2018年被英國國會評鑑為「全國科技企業最佳典範」，5年多前帶小兒子回台灣讀書學中文而長住台灣；她在本屆立委選舉就表達參選意願，要以無黨籍挑戰立委陳歐珀，後來自稱準備不足，停止參選。

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蔡惠玉也是陳定南教育基金會董事，與部分民進黨人士保持友好關係；這次陳歐珀退選，基金會決定推薦蔡參選，並希望獲得民進黨徵召。基金會董事長林光義說，蔡惠玉長年客居異鄉仍心繫台灣，持續捐助母校蘇澳文化國中、陳定南紀念館，為這塊土地默默付出。

林光義指出，蔡惠玉是有爆發力的人選，基金會希望民進黨徵召蔡惠玉，她非常優秀，做了很多國民外交，在英國第二大城曼徹斯特成立台灣同鄉會，辦曼城台灣日，引進台灣歌仔戲與小吃與各種藝術，故事很精彩，她台北工專畢業後，靠自己工讀賺40萬元，換1萬元英磅到英國留學讀書，然後在英國創業成功。

林光義指出，民進黨檯面這些政治人物，誰也不服誰，民進黨高層對蔡的印象很深刻，被徵召可能性很高，希望能整合民進黨力量，攻破國民黨，也只有她可以站出來與國民黨黃琤婷一較高下，黃號稱南方澳「魚丸公主」，蔡在蘇澳深耕20年作公益，黃的本命區在羅東，蔡戶籍也是在羅東，明年選舉將成為「女性戰場」。

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