民進黨中市3及8選區人選未定 地方盼黨中央趕快作業

市議員周永鴻表示未被徵詢。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/23 10:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中西東南第六選區國民黨將徵召現任市議員羅廷瑋，而民進黨中市第三及第八選區屬艱困選區，被外界指三選區可能被徵召的市議員周永鴻、蕭隆澤及八選區的謝志忠都表示沒有被徵詢，地方相當心急，希望中央趕快作業，畢竟對手太強，要讓參選人有時間準備。

傳出民進黨中央預計明天要公佈原本要參選因故退選的選區的立委參選人名單，如宜蘭、桃園、高雄等，台中市仍未被列入，讓地方擔憂。

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民進黨將中市后里區、神岡區、大雅區、潭子區第3選區及豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區第8選區列為艱困選區，因為第3選區現任立委是國民黨的楊瓊瓔，第8選區則是國民黨的現任立委江啟臣。

傳出第3選區黨中央可能會徵召市議員蕭隆澤或者周永鴻，但是兩人皆表示，都未接獲中央徵詢；周永鴻更表示，「沒有人問我」，同時，他認為黨中央要要徵召應該詢問地方意見，此外，此次重點是總統，沒有個人。

至於傳出第8選區可能徵召市議員謝志忠，但是謝志忠表示，至今並未接獲任何人徵詢，由於豐原地區只有他一個民進黨市議員，因此他不可能積極，若黨徵召，他會勇敢承擔。

市議員蕭隆澤表示未被徵詢。（記者蘇金鳳攝）

市議員謝志忠表示未被徵詢。（翻攝謝志忠臉書）

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