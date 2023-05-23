政府機關、公立學校設「公職律師」 立院三讀通過

立法院院會。（資料照）

2023/05/23 10:19

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（23）日三讀通過「律師法部分條文修正案」，未來將建立「公職律師」制度，專任於政府機關或公立學校辦理法律事務，並得代理機關或學校對外訴訟。三讀條文也明定，公職律師兼具公務員及律師雙重身分，且需加入任職機關、機構或公立學校所在地的地方律師公會。

法務部長蔡清祥日前於立院司法及法制委員會報告指出，為協助解決政府機關、機構及公立學校日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件、落實司改決議，並配合「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正，因此於律師法增設公職律師制度。

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蔡清祥表示，本次修法有4個重點，包括：公職律師專任於政府機關、機構或公立學校；公職律師以律師名義辦理法律事務；公職律師兼具公務員及律師雙重身分，應遵守公務員服務法及律師法、律師倫理規範等；公職律師應加入律師公會。

對於「公職律師」的定義，三讀通過條文明定，專任於政府機關、機構或公立學校以律師名義辦理法律事務者，為公職律師。另，公職律師應加入任職機關、機構或公立學校所在地的地方律師公會；任職機關、機構或公立學校所在地無地方律師公會者，應擇一鄰近地方律師公會入會。

三讀通過條文規定，公職律師得擔任政府機關、機構或公立學校的訴訟代理人，並得依公務人員保障法規定，擔任公務人員依法執行職務涉訟案件的代理人或辯護人。另，公職律師既專任於政府機關、機構或公立學校，也無設主事務所的可能，因此於相關條文中載明。

至於公職律師離職後的迴避規定，也比照司法人員。三讀通過條文載明，司法人員或公職律師自離職之日起3年內，不得在其離職前3年內曾任職務的法院、檢察署、政府機關、機構或公立學校執行律師職務。但，上述人員離職後，得受曾任職務的單位委任，於「其他」機關、機構或公立學校執行律師職務。

法務部次長黃謀信說，設立公職律師的考量有三，首先是和機關信任度的問題，因為目前是每個個案分別聘任，信任度不一；其次是業務熟悉度的問題，公職律師長期擔任機關或公立學校，對相關業務比較熟悉；最後是機關秘密的問題，公職律師具有公務員與律師的雙重身分，容易保守秘密。

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