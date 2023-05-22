WHA台灣第7年未獲邀 外交部：逾6千國際友人公開聲援
〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆世衛大會（WHA）21日起於瑞士日內瓦舉行。台灣雖未獲邀，外交部今天表示，我國訴求廣獲全球各界肯定，直到開議前夕，全球有跨越5大洲、逾70國行政及立法部門、醫衛專業團體、智庫學界、公民社會等，共超過6千人次的各界國際友人，透過公開發言、致函、聲明、進洽、通過決議或法案、國會質詢、發表影音、遊行、全球社群媒體串聯等多元方式，展現對台灣參與WHO及WHA的支持，外交部對此表達誠摯感謝。
以官方部門而言，我國12個具有WHO會員國身分的友邦，均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求以「補充項目」列入WHA大會議程；瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）、聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley）及馬紹爾群島外貿部長柯布雅（Kitalang Kabua）等友邦高層也公開挺台。友邦駐日內瓦代表團組成的「台灣之友集團」也聯合致函WHO秘書長，重申支持我案的堅定立場。
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此外，外交部也提到，理念相近國家支持力道一年比一年增加，過去幾週有更多國家透過外交部長、衛生部長等高階官員公開言論，以及雙邊與多邊聯合聲明或聯合新聞稿為我國聲援。例如美國國務卿布林肯發布聲明呼籲WHO邀請台灣參與WHA。
各國國會方面，外交部列舉跨國、跨黨派一致挺台立場，反映支持台灣參與WHA已是各國民意的展現。例如美國聯邦眾議院外交委員會通過支持台灣國際參與的法案、德國國會連續第2年通過支持我國以觀察員身分參與WHA及WHO的決議、捷克參議院首度通過決議支持台灣參與WHO等國際組織。其他多國立法部門、歐洲議會及各地區「福爾摩沙俱樂部」等也以多元方式公開聲援。
外交部並提到，民間力量也是支持台灣參與的重要助力，全球各地的僑團、國際醫衛專業組織，以及醫衛專業團體等，紛紛透過各種創意方式，包括舉辦遊行健走集會、台灣特色展覽及全球論壇等宣達活動，凝聚我推案動能，展現公民社會豐沛能量。
此外，外交部今年也發起以「#TaiwanCanHelp」、「#LetTaiwanHelp」、「#LetTaiwanIn」及「#WHONeedsTaiwan」進行社群媒體串聯的活動。過去一週內獲得逾50國、超過3千人次為台灣發聲，包括美國聯邦參議院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez）、外委會共和黨首席議員魯比歐（Marco Rubio）、聯邦眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）等美國參眾議員、其他友好國家與友邦的行政官員、國會議員及歐洲議會成員等政要，主流媒體、僑界、醫衛界專業人士等。
外交部表示，國際社會支持台灣參與WHA的力道顯著增長，足證各國更加認識台灣參與WHO的重要性與急迫性，尤其中國無所不用其極的惡意打壓，甚至聲稱照顧台灣人民健康的謬論，更使全球各界體認必須接納台灣參與WHO。外交部呼籲WHO，實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，並傾聽各方支持台灣參與WHO的呼聲，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA以及WHO所有會議、活動及機制。