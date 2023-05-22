WHA台灣第7年未獲邀 外交部：逾6千國際友人公開聲援

台灣聯合國協進會世衛宣達團與台灣旅外僑胞在瑞士日內瓦三腳椅廣場舉辦活動，倡議國際支持台灣參與WHO與WHA。（圖由台灣聯合國協進會提供）

2023/05/22 11:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆世衛大會（WHA）21日起於瑞士日內瓦舉行。台灣雖未獲邀，外交部今天表示，我國訴求廣獲全球各界肯定，直到開議前夕，全球有跨越5大洲、逾70國行政及立法部門、醫衛專業團體、智庫學界、公民社會等，共超過6千人次的各界國際友人，透過公開發言、致函、聲明、進洽、通過決議或法案、國會質詢、發表影音、遊行、全球社群媒體串聯等多元方式，展現對台灣參與WHO及WHA的支持，外交部對此表達誠摯感謝。

以官方部門而言，我國12個具有WHO會員國身分的友邦，均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求以「補充項目」列入WHA大會議程；瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）、聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley）及馬紹爾群島外貿部長柯布雅（Kitalang Kabua）等友邦高層也公開挺台。友邦駐日內瓦代表團組成的「台灣之友集團」也聯合致函WHO秘書長，重申支持我案的堅定立場。

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此外，外交部也提到，理念相近國家支持力道一年比一年增加，過去幾週有更多國家透過外交部長、衛生部長等高階官員公開言論，以及雙邊與多邊聯合聲明或聯合新聞稿為我國聲援。例如美國國務卿布林肯發布聲明呼籲WHO邀請台灣參與WHA。

各國國會方面，外交部列舉跨國、跨黨派一致挺台立場，反映支持台灣參與WHA已是各國民意的展現。例如美國聯邦眾議院外交委員會通過支持台灣國際參與的法案、德國國會連續第2年通過支持我國以觀察員身分參與WHA及WHO的決議、捷克參議院首度通過決議支持台灣參與WHO等國際組織。其他多國立法部門、歐洲議會及各地區「福爾摩沙俱樂部」等也以多元方式公開聲援。

外交部並提到，民間力量也是支持台灣參與的重要助力，全球各地的僑團、國際醫衛專業組織，以及醫衛專業團體等，紛紛透過各種創意方式，包括舉辦遊行健走集會、台灣特色展覽及全球論壇等宣達活動，凝聚我推案動能，展現公民社會豐沛能量。

此外，外交部今年也發起以「#TaiwanCanHelp」、「#LetTaiwanHelp」、「#LetTaiwanIn」及「#WHONeedsTaiwan」進行社群媒體串聯的活動。過去一週內獲得逾50國、超過3千人次為台灣發聲，包括美國聯邦參議院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez）、外委會共和黨首席議員魯比歐（Marco Rubio）、聯邦眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）等美國參眾議員、其他友好國家與友邦的行政官員、國會議員及歐洲議會成員等政要，主流媒體、僑界、醫衛界專業人士等。

外交部表示，國際社會支持台灣參與WHA的力道顯著增長，足證各國更加認識台灣參與WHO的重要性與急迫性，尤其中國無所不用其極的惡意打壓，甚至聲稱照顧台灣人民健康的謬論，更使全球各界體認必須接納台灣參與WHO。外交部呼籲WHO，實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，並傾聽各方支持台灣參與WHO的呼聲，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA以及WHO所有會議、活動及機制。

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