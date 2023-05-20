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    WHA行動團抵日內瓦 薛瑞元：若未受邀將遞抗議信

    世界衛生大會行動團抵達日內瓦，衛福部長薛瑞元（左3）表示，今年受邀與會希望不大，但仍會盡最後努力爭取，並已備妥抗議信。（中央社）

    世界衛生大會行動團抵達日內瓦，衛福部長薛瑞元（左3）表示，今年受邀與會希望不大，但仍會盡最後努力爭取，並已備妥抗議信。（中央社）

    2023/05/20 20:52

    〔中央社〕世界衛生大會（WHA）將於21至30日舉行，由衛福部長薛瑞元率領的政府世衛行動團於今天抵達日內瓦。他說這次國際支持層級提高，若台灣確定無法受邀與會，將遞交抗議信。

    世界衛生組織（WHO）年度大會即將在瑞士日內瓦召開，台灣連續7年未能以觀察員身分參與。今天上午民間團體在聯合國日內瓦辦事處「萬國宮」（世衛大會舉行地點）前廣場舉行聲援活動及遊行，中午薛瑞元等政府代表一行人也抵達。

    薛瑞元在機場接受中央社訪問時坦言還在等待世衛發給台灣邀請函，不過因明天就開議，看來希望不大，但仍會盡力爭取。

    他說：「如果確定沒拿到邀請函，我們除了會在場外抗議，也會與友邦、理念相近國家討論WHO關切的議題。藉由雙邊或多邊會談交換意見，讓友邦和理念相近國家對我們的認識更提高，也感謝他們仗義為台灣發聲。」

    今年國際對台灣支持程度提高，薛瑞元指出，在世衛大會召開前已經有許多國家表態支持台灣，「包括正式的、外交部門的首長，也有國會外交委員會、重量級國會議員、歐盟表示支持，G7（七大工業國集團）外長並發表聯合聲明，所以不是只有單單個別議員的表態而已」。

    薛瑞元說，一旦確定明天未能受邀，將會透過友好管道直接遞抗議信函給世衛秘書處，「已經都準備好了」。

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