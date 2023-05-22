面對壓霸中國 李明哲：堅守堅信自己信念防衛

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤。（記者王善嬿攝）

2023/05/22 00:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣基進嘉義黨部今天在台灣圖書室舉辦「壓霸中國逼近，台灣的下一步」講座，遭中國羅織罪名，以顛覆國家政權罪遭逮捕關押5年、去年返台的台灣NGO工作者李明哲今受邀分享受中國壓霸經驗。

李明哲表示，共產黨擁有法律的最終解釋權，中國人的法律是管理者的工具，管理者不用遵守法律，就算被管理者再有道理，也會無疾而終。

請繼續往下閱讀...

他舉出2015年銅鑼灣書店及香港巨流傳媒有限公司股東在泰國被帶回中國受審的例子，中國正討論要透過與外國的雙邊或多邊協議，將主張「分裂國家」的台灣人「引渡」到中國接受審判。

李明哲說，他的太太其實是一個很感性的人，但從未在記者會留一滴眼淚，因為面對中共強硬手段，向中國屈服只會使中國更變本加厲，只有堅持信念，透過國際社會不斷地施壓，才有機會讓他平安歸來。

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤表示，面對惡鄰居中國，台灣人要做好準備，面對惡霸恐嚇才能不再恐懼，台灣基進參考日本NHK製作一本從一般天災、緊急事故的應變到戰爭災害，士農工商如何應變的避震、民防手冊，希望拋磚引玉促使政府將全民防衛資訊，利用簡易、普及的方式傳遞給全國民眾，另台灣基進2019年推動、遊說「境外勢力影響透明法」，至今法案還躺在立法院，他們將持續提出強軍愛台政策，明年總統、立委選舉，呼籲民眾用政黨票支持。

台灣NGO工作者李明哲分享遭中國羅織罪名而被關押心路歷程。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法