民調僅1％中國人願直接開戰 學者：形同認同台灣實質獨立

近期公佈民調顯示，中國民眾對武統台灣態度不一。（路透資料照）

2023/05/21 22:04

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，近期公佈的一份民調顯示，中國民眾對於武統台灣態度不一，多數支持透過各樣脅迫手段統一台灣，只有1%希望直接開戰。另有將近25%表示願意接受雙方不同的政治體制，「統一不一定是最終結局」。該民調學者說，「基本上這相當於認同台灣實質獨立」。

報導說，這份民調是新加坡國立大學教授劉遙（Adam Y. Liu）與紐約大學上海分校副教授李曉雋共同進行，15日發表於期刊《當代中國》（Journal of Contemporary China）。

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民調作者指出，即使獨裁政權領導人不是透過選舉取得執政，但仍有動機確保其政策與主流民意相符，以避免內部衝突，「這對民族主義作為政權合法性關鍵支柱的中國尤其如此，特別是主權與領土完整的議題」。然而，分析家也說，當局可能使用「精密複雜的手段」塑造輿論，平息更極端的聲音。

這項對1824人進行的調查中，有55%支持「發動統一戰爭，整個拿回台灣」，有3分之1表示反對，其他表示不確定。

雖有55%支持發動全面戰爭，但只有1%支持最極端選項，亦即不先嘗試其他選項直接開戰。其他旨在脅迫台灣同意統一的選項則贏得多數支持，當中包括，「在台灣外圍發動有限度的軍事行動」（58%）、「使用經濟制裁」（57%） 以及「維持現狀，以加強經濟與軍事實力」，直至統一（55%）。

報導說，鑑於該議題極度敏感，有約22%同意兩岸維持各自政治體制，「統一不一定是最終結局」，令人訝異。相較之下，71%認為這令人無法接受。

由於該議題在中國的政治禁忌，作者說，調查結果「基本上相當於認同台灣實質獨立；我們避免使用該語詞，以確保在中國該調查的可行性，並避免引發社會期待偏差（因顧慮普遍標準而以不實意願代替真正看法）」。

他們說，「無論如何，這份調查結果挑戰了主流論述，亦即收復台灣幾乎是每個中國人的集體意志」。

該調查是在2020年底至2021年初，以線上選擇加入小組（opt-in panel）方式進行，此方式較代表網路用戶觀點。統計抽樣用來確保該小組的人口組成結構反映官方數據，不過參與者教育水準較高，因多數具有大專程度。

該民調公佈的時機正值台海緊張日益成為美中激烈角力的關鍵議題之際。

新加坡國立大學教授劉遙說，中國政府對台灣的措辭比胡、江時代更強硬，不過近期跡象顯示，包括中共第4號人物王滬寧近期演說強調兩岸關係的重要性，顯示北京試圖改變鷹派論調。「北京不應覺得必須對台北採取更強硬立場，因為較溫和的政策選項在中國民眾看來，也是可以接受的」。

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