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    巧遇台灣團 譚德塞仍跳針：加入世衛需會員國同意

    世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞。圖為新北市議員陳乃瑜當面向譚德塞表達台灣訴求。（台灣聯合國協進會宣達團提供）

    世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞。圖為新北市議員陳乃瑜當面向譚德塞表達台灣訴求。（台灣聯合國協進會宣達團提供）

    2023/05/21 17:39

    〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞。新北市議員陳乃瑜、醫師史書華、杜承哲等人當面表達台灣盼參與訴求，僑胞們並圍著譚高喊口號：「TAIWAN FOR WHO！」不過譚德塞並未正面回覆，而是不斷重申，台灣加入WHO問題是由WHO會員投票決定。

    WHO於瑞士時間21日上午舉辦「Wall the Talk」活動，赴日內瓦傳達台灣訴求的台灣聯合國協進會WHO宣達團，意外於途中遇見WHO秘書長譚德塞，團員們和台僑們馬上上前當面詢問譚德塞，「do you support Taiwan to join the WHO （您支持台灣加入WHO嗎？）」

    譚德塞並未直接回覆，而是不斷重複台灣加入WHO問題是由WHO全部190多個會員投票決定的。陳乃瑜馬上回應：「病毒不能用投票決定、人權不能用投票決定！」

    杜承哲醫師、史書華醫師也向譚德塞表達，以他秘書長的職權就可以決定邀請台灣成為世衛大會觀察員。豈料譚德塞仍持續跳針回應，重複表示「需190多個會員國投票決定」。

    對於譚德塞不斷跳針，陳乃瑜議員事後無奈直呼「他是侯侯GPT的好友嗎？」

    WHO宣達團副團長曾琮愷受訪表示，許多台僑都說這是歷史性的時刻，因為我們當面表達台灣人民的聲音。曾琮愷並說，或許因為近年支持台灣參與的聲量大，譚德塞態度和以往有所改變、軟化。解釋時還算有耐心，只是仍重複說台灣參與一定要經過大多數的會員國同意。

    最後，陳乃瑜將手中寫有Taiwan的台灣黑熊布偶送給譚德塞，希望他記得台灣人民的心聲，好好做對的事！

    世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞。僑胞們將譚德塞團團圍住，並高喊口號呼籲讓台灣加入WHO。（台灣聯合國協進會宣達團提供）

    世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞。僑胞們將譚德塞團團圍住，並高喊口號呼籲讓台灣加入WHO。（台灣聯合國協進會宣達團提供）

    世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞，台僑們馬上以口號包圍譚德塞，呼籲讓台灣加入參與。（台灣聯合國協進會宣達團提供）

    世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞，台僑們馬上以口號包圍譚德塞，呼籲讓台灣加入參與。（台灣聯合國協進會宣達團提供）

    世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞。圖為醫師史書華和譚德塞合影。（台灣聯合國協進會宣達團提供）

    世衛大會（WHA）今開議並舉行健走活動，許多台僑也熱情參與。巧合的是，參與遊行的台灣聯合國協進會宣達團與上百位台僑，巧遇世衛（WHO）秘書長譚德塞。圖為醫師史書華和譚德塞合影。（台灣聯合國協進會宣達團提供）

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