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    挺爆！30國926議員致函譚德塞 促讓台灣參與世衛

    歐洲議會友台小組主席魏莫斯（Charlie Weimers）。（取自魏莫斯臉書）

    歐洲議會友台小組主席魏莫斯（Charlie Weimers）。（取自魏莫斯臉書）

    2023/05/21 06:24

    〔記者楊丞彧／台北報導〕第76屆世界衛生大會（WHA）今（21）日至30日在瑞士日內瓦舉行，多年來我國因中國打壓，始終未獲邀請函、無法參與。而國際社會延續去年挺台力道，「福爾摩沙俱樂部」台灣時間20日表示，來自歐洲議會、歐盟27國、英國、瑞士、加拿大共926位國會議員聯名致函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），強烈呼籲將台灣納入本屆世衛大會，讓台灣參與WHO所有會議、機制與活動。

    今年於WHA召開前，已有多國表達支持我國參與世衛。我國12個友邦已致函譚德塞，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案納入大會議程；七大工業國（G7）、歐盟也連續三年在外長聯合聲明中表達明確支持。美國、澳洲、英國、加拿大、捷克、德國、日本及立陶宛八國駐台機構也發布聯合新聞稿，重申支持台灣有意義地參與世衛事務，並以觀察員的身分參加WHA。

    這封以「將台灣納入第76屆世界衛生大會和世界衛生組織所有會議、機制和活動」之聯名信函提到，當世界都還不知道COVID-19病毒之存在時，台灣早在2019年12月就向WHO通報中國出現「非典型肺炎」疑似病例。而在疫情大爆發且在全球肆虐後，台灣以其有效及聰明的防疫措施給世界留下深刻印象。疫情爆發初期，台灣也向全球80多國捐贈救人救命的必要醫療物資。台灣對疫情的成功管控，展現了為國際公共衛生體系作出貢獻的能力和意願。

    議員指出，儘管疫情威脅已經相對小得許多，但我們不應忘記教訓，「全面性的公衛網絡不容有任何漏洞」。

    接著，議員也提到，當國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭感到震驚，並動員向烏克蘭難民提供援助時，台灣迅速地加入全球行動，以減緩可能的人道危機。台灣人民與政府以正義與團結精神攜手志同道合夥伴，不僅捐贈27噸醫療物資及700多噸人道救援物資，並向波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、立陶宛等烏克蘭鄰國捐贈超過4100萬美元，協助安置難民。去年底當烏克蘭基礎設施因遭俄羅斯攻擊而嚴重受損時，台灣又捐200萬美元給哈爾科夫、尼古拉耶夫及赫爾松，協助採購設備度過嚴冬。

    議員指出，俄羅斯入侵烏克蘭提醒世人，若要維護自由及民主普世價值，以及以規則為基礎的國際秩序，彼此共同努力及團結仍至關重要。因此，支持民主台灣有意義地參與世衛組織之願望，也必將為打造更美好的世界再添一份力。

    議員提到，本屆世衛大會主題為「拯救生命，推動全民健康」。而讓台灣參與大會及相關會議，將能體現世衛組織對國際公衛合作採取包容性作法以及致力推動「人人有健康」目標之承諾，

    議員直指，過去3年世衛組織沒能回應讓台灣加入的強烈呼籲，這對台灣是「不公平待遇」，也損害台灣2350萬公民的健康權，更剝奪了國際社會從台灣的貢獻中受益之機會。

    最後，議員強調，讓台灣以觀察員身分出席第76屆世界衛生大會，並定期參與世衛組織所有會議、機制和活動，毫無疑問符合所有人的利益，並有助於預防下一次全球大流行疾病發生。他們呼籲譚德塞儘速採取行動解決台灣參與的問題。

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