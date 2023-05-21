燕來築巢善心為其蓋新家 民俗專家：燕來喜訊 要更親和、努力

燕子飛到南投縣立委蔡培慧服務處的騎樓築巢，蔡培慧請木工師傅幫燕子家族加釘木製新家，增加安全和舒適性。（圖由蔡培慧提供）

2023/05/21 11:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕最近是鳥類繁殖期，南投縣立委蔡培慧服務處飛來燕子築巢，為讓燕家族有更安穩的家，蔡培慧請木工師傅在燕巢下方加釘木製的窩，燕家族成為團隊成員。民俗專家廖大乙表示，燕子會找有善根、靈氣的地方築巢，所謂「燕來喜訊」，建議把這份心意擴大，更加和善、努力去服務民眾。

南投縣第二選區立委蔡培慧，其位於南投市區的服務處，近兩個月多了新的成員，牠們是飛來騎樓築巢的燕子家族，當服務團隊告知騎樓有燕子銜泥築巢時，蔡培慧開心之餘，決定給牠們更穩固的家，因此請正在二樓進行木作工程的師傅，在原來燕巢下方用木板釘製燕窩和可以停留駐足的燕踏板。

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燕子媽媽每天飛進飛出，但一定會至少一次飛到祝賀盆花上插的祝賀卡片上駐立，蔡培慧笑說：「燕家族是我們團隊的一員，所以每天要站上明顯位置打卡！」。

據工作團隊觀察，燕子家族的新一代成員已出生並漸漸成長，一開始有在地上看到蛋殼碎片，後來發現小燕子白天會飛出去，傍晚會再飛回來，工作人員不會干擾燕家族的生活。而該燕家族感覺是赤腰燕家族，但還未請教專家，尚不敢定論。

民俗專家廖大乙表示，燕子會選環境友善、有靈氣的地方築巢，像他去的一家知名餐廳，其騎樓就有燕子築巢，而該餐廳生意興隆、才開店就客滿。俗話說：「燕來喜訊」，燕子主動來築巢是好事，而該房子的主人願意善待燕子家族，還加釘更堅固的窩，這是善的循環。

廖大乙也說，有燕子來築巢之後，團隊成員應該更有勁，而且要讓善念更加發揮，對前來拜訪或有事拜託的民眾更加和氣、親切，且要更賣力幫助需要幫忙的人，把心中的福氣分享給前來的民眾。

燕子家族有燕父母自己築的巢，下方還有蔡培慧團隊請木工加釘的木製新窩。（圖由蔡培慧提供）

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