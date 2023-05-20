黨產會收回金山青年活動中心 新北市議員白珮茹批黨產會惡房客

黨產會收回金山青年活動中心，遭藍營議員批「惡房客」。（記者翁聿煌攝）

2023/05/20 17:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕金山青年活動中心因建物被認定為「不當黨產」，遭黨產會收回並向救國團收取租金，致無力負擔，驚傳歇業，現傳出繼承建物的黨產會拒絕向「地主」新北市府支付每年1200萬土地租金，國民黨市議員白珮茹痛批黨產會「雙標」不當強佔金山土地，行逕有如惡房客。

新北市議會18日進行業務報告，市議員白珮茹認為站在監督市庫角度，這是市有土地，新北市府和救國團是房東和房客關係，現在「房客只是從A換成B」，市府土地被不當佔有，每年白白蒙受千萬元損失，強調事情很單純，黨產會只有要租或不要租？

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白珮茹指出，金青中心有17棟建物因黨產會認定不當取得，3月時被轉移為國有，救國團除每年向市府承租土地，將新增數百萬建物租金，被迫遣散員工，提前在6月停業；對此，財政局長陳榮貴說，救國團原本還在苦撐，但黨產會委託國產署代管收取租金，成為壓倒駱駝最後一根稻草。

白珮茹詢問，地上物被人不當佔有，不付租金？對於一般租客，市府還可以提告，若對象是「中華民國」，如何處理？她也指出，原本市府與救國團租約到明年底，並同意地上物一併無償贈與市府，市府屆時也將進行整體開發活化，現在計畫趕不上變化，質疑到底誰從中作梗？

白珮茹指出，金青這塊土地位於荒郊野外，緊鄰公墓，她憂心產權分離，建物恐怕像高雄澄清湖一樣成蚊子館，若任其閒置荒廢，對金山地區未來發展影響非同小可，呼籲這塊地不該有任何一天閒置，政府願不願意像救國團承諾一樣將建物送給市府，不要阻礙地方發展。

陳榮貴表示，這塊土地是市府的生財器具，黨產會收回去後卻不願付租金，另外中央將建物國有造成市府無法有效開發，會請中央將建物移撥給市府，至於租金，市府已經再行文國有財產署，將會再詢問國產署願不願意繳租。

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