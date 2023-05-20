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    拜登、岸田G7會談挺台 蔡英文：台灣人不該小看自己

    總統蔡英文今（20）日強調，身為台灣人不該小看自己，應具備全球格局跟責任感。（記者叢昌瑾攝）

    總統蔡英文今（20）日強調，身為台灣人不該小看自己，應具備全球格局跟責任感。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/20 12:55

    〔記者陳政宇／台北報導〕日本首相岸田文雄和美國總統拜登在七大工業國家集團（G7）峰會召開前夕舉行會談，強調台海和平與穩定的重要性，反對任何企圖武力改變現狀。對此，總統蔡英文今（20）日強調，身為台灣人不該小看自己，應具備全球格局跟責任感。

    岸田文雄18日傍晚起先後和拜登、義大利總理梅洛尼與英國首相蘇納克舉行峰會。在19日開幕的G7廣島峰會前，美日確認繼續對入侵烏克蘭的俄羅斯實施制裁，並將緊密合作應對中國在經濟和軍事加強脅迫的行為。拜、岸兩人並再次強調台灣海峽和平穩定的重要性，反對以武力改變現狀。

    蔡英文今天就職滿7週年，上午在總統府發表談話並接受媒體訪問。她表示，維持台海和平穩定的現狀是全球共識，現在的台灣是世界的台灣，在全球供應鏈不僅有關鍵角色，台海還是世界貿易的重要生命線、地緣上更是民主自由前線。

    蔡英文說，如同岸田文雄日前提及，台灣安全已是全球共同議題。因此身為台灣人不該小看自己，應具備全球格局跟責任感，台灣也會跟全世界、所有理念相同國家努力，一起促進區域和平穩定跟繁榮。

    另，美國國會批准透過總統撥款權（PDA），對台提供5億美元武器援助。蔡英文回應，美方援助的主要原因，是疫情導致軍售交貨延遲，因此這些援助計畫主要是讓國軍的整體戰力強化不因此延宕，目前國安及國防部門正跟美方研議項目，屆時會讓民眾知道。

    她說，未來一年，乃至於更長時間，不論誰執政都有共同責任，就是維持台海和平穩定現狀，因此在她任期的最後一年也會抱持此態度，希望替未來台灣的發展打下一些基礎，不論是經濟民生議題或國防外交等，都希望能做完就做完，做不完就做好規劃，讓未來政府持續來做。

    蔡英文指出，對外關係方面，尤其是對美關係，政府都會長期保持溝通狀態，並與其他國家持續合作、共同維持區域和平安全，同時維持政策的穩定並與各方保持溝通，希望未來的總統可參考，甚至沿用此處理機制跟模式。

    至於，有輿論稱，2024總統大選投給民進黨就是「投給戰爭」一說，蔡英文回應，維持和平穩定的現狀不僅是全球共識，也是台灣主流民意，這也是不分黨派的共同責任、兩岸的共同責任，更是全球的期待。

    蔡英文強調，台灣的任何政黨跟政治人物都應該就此共識努力，而非為了選舉利益販賣戰爭恐懼，甚至利用恐懼煽動台灣民眾拿自由民主作為交換。

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