黃珊珊任柯文哲競選總幹事：盼乾淨廉潔成為台灣新價值

黃珊珊透露，有看到仿冒的「KP」T恤，希望呼籲支持者購買正版，才能真正幫助到柯文哲。（記者林欣漢攝）

2023/05/19 21:32

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨主席柯文哲挑戰2024年總統，明天將在淡水舉辦參選總統宣示記者會，並由前台北市副市長黃珊珊接任競選總幹事，黃珊珊今天下午受訪時表示，她參加過9次市長、立委和議員選舉，對選舉事務熟悉，能給予意見，競選總幹事的工作負擔很沈重，但希望乾淨、廉潔能成為台灣的新價值。

對於接任競選總幹事是否意味「柯珊配」無望。黃珊珊並未否認，僅表示外界不要想太多，她先把總幹事做好，才能讓更多人支持。至於柯文哲副手人選，黃珊珊說，向天下徵才，2024大選攸關台灣未來，是很重要關鍵期，她現在的任務是做好競選總幹事工作，把相關信念、政策、理想、目標說清楚。

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媒體追問，副手向天下徵才，是否包含郭台銘，黃珊珊說，「天下很大，所以誰都有可能」。至於藍白合作的可能，與國民黨總統提名人侯友宜會面？黃珊珊表示，選舉要先訴求人民的信任，而不是自己去分配，選民不會去聽你的分配。

對於明天在淡水舉辦的參選總統宣示記者會，黃珊珊表示，政見會訴求創造和諧社會、團結台灣，最重要的是爭取政黨和解、兩岸和平；柯文哲不是來消滅藍綠，而是在共榮社會裡替台灣找新的出路。

黃珊珊說，記者會的調性希望台灣不是分裂的國家，要內部團結一致對外，在淡水可以看到觀音山、紅毛城等海天一色，是一處多元包容的地方，希望能讓台灣人民都相信她們的信念。

黃珊珊表示，柯文哲對人民的承諾，說出來就會做到，在台灣政治人物是很少見的。每個台灣人都希望有美好的環境、美好的台灣，不希望每一天都看到烏糟糟、指責謾罵的選舉，只要碰到選舉就很焦慮，選舉應該是看見美好台灣的目標方向。

黃珊珊提到，明天柯文哲競選官網上線，下週就會推出應援小物，民眾捐款至政治獻金專戶後，就能以點數兌換應援小物。她透露，昨晚有看到仿冒的「KP」T恤，希望呼籲支持者購買正版，才能真正幫助到柯文哲。

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