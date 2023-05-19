中研院策展 呈現太陽花學運抗爭者創傷療癒歷程

策展人、中研院民族所副研究員彭仁郁。（記者楊媛婷攝）

2023/05/19 16:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕太陽花學運迄今已屆滿9年，當初民眾為不讓台灣命運徹底跟中國綁在一起站上街頭，當初不少人遭警察毆打身受重傷，身體的傷易見，心裡的傷難望，中研院民族所於20日起推出「帶傷前行-社運抗爭者的創傷療癒可能」特展，呈現7位當時年齡21歲到30歲抗爭者從創傷走出的歷程。

這是第一次民族所以心理學為主題策畫的特展，該特展共有3大展區，第一區「傷痕密碼」，透過隱含國內外幾場抗爭的符號，一窺國家暴力在社會運動的集體烙印；第二區「抗爭者的身影」則有7大展台，展出7位抗爭者的訪談記錄與代表物件，包含當時抗爭者身穿的夾克、丟擲的水瓶、家人勸其不要參與運動的家書等；第三區則是「療遇時光機」，參觀的民眾可走進一獨立空間，透過聆聽參與運動者的述說，感受這群抗爭者受創後如何恢復的經驗。

請繼續往下閱讀...

策展人、民族所副研究員彭仁郁表示，當年太陽花運動時，3月23日、3月24日時年輕人攻進政院被警察毆打後，其中有人跟她聯絡，不是自己身上帶著傷，就是因目睹其他人被警察暴打，她當時決定組成同儕團體、展開6次的會談，讓這群有同樣經驗的人分享心路歷程藉此療癒，更分享彼此對台灣社會的願景與價值，一如當時3月30日那天有許多曾參與80年代民主運動的前輩到議場鼓勵年輕人，讓不同時代的政治理想在同一空間交會，「他們省思的不只是創傷經驗，還包含要如何透過此刻的經驗跟台灣的過去連結。」

該展覽將於明起展至2024年8月31日，展覽地點於中研院民族所博物館。

中研院「帶傷前行-社運抗爭者的創傷療癒可能」特展也貼出當時參加運動者的memo貼。（記者楊媛婷攝）

展覽也呈現抗爭者集體療癒時訴說參加抗爭時遇到的國家暴力場景。（記者楊媛婷攝）

特展也展出當時抗爭者的物品，如擲出的空寶特瓶等。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法