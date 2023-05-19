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    江啟臣公布蔡英文總統就職7週年施政民調 稱青年徹底失望

    啟思民本基金會19日舉行「蔡英文就職七週年施政大調查」發布記者會，並由立委江啟臣分析民調結果。（記者劉信德攝）

    啟思民本基金會19日舉行「蔡英文就職七週年施政大調查」發布記者會，並由立委江啟臣分析民調結果。（記者劉信德攝）

    2023/05/19 13:54

    〔記者林欣漢／台北報導〕啟思民本基金會今天公布蔡英文總統就職7週年施政民調，基金會董事長、國民黨立委江啟臣指出，蔡英文在2016年就職演說時承諾「要為年輕人打造一個更好的國家」，但7年後的民調，滿分10分平均只得到3.72分，江啟臣認為，這顯示蔡英文執政讓青年徹底失望，即將代表民進黨參選總統的副總統賴清德，看到這個成績單應該會睡不著。

    啟思民本基金會表示，這次的網路民意調查於15日至17日進行，以臉書廣告發送問卷，調查對象是針對全國20歲以上網路人口，有效樣本1200份，抽樣誤差在95%信心水準下，正負2.83%以內，調查共進行11項題目，包括低薪、失業率、居住正義、能源、通膨等政策，聚焦在蔡英文就職7週年能否「為年輕人打造一個更好的國家」。

    江啟臣表示，蔡英文在2016年大選以點亮台灣為訴求，獲得年輕族群壓倒性支持，最終蔡英文以689萬票、56.12%的支持度贏得總統大選的勝利，民進黨也獲得國會過半席次，實現「完全執政」的目標。

    江啟臣說，但事實上卻一再令青年失望，包括青年最關切的青年低薪、失業率改善，以及居住正義的落實，民調都顯示有超過六成以上民眾不滿意，尤其居住正義更有高達71%民眾表示不滿。

    根據民調，在「為年輕人打造一個更好的國家」的表現，受訪者平均給予3.72分評價，40歲以下族群也僅4.03分，江啟臣說：「如果6分是及格，這是個死當的成績」。

    民調顯示，蔡總統在「長照醫療」、「2050淨零碳排」表現較獲得肯定，其中，長照醫療獲得40.2%滿意、46.3%青年族群的滿意；「2050淨零碳排」獲得33.9%滿意，40.0%青年族群的滿意。

    另在解決「貧富差距」、「低出生率」，以及「居住正義」的表現滿意度較低。解決「貧富差距」問題的表現獲得23.5%滿意、24.6%青年族群的滿意；解決「居住正義」部分，25.5%滿意、25.4%青年族群的滿意；解決「低出生率」的表現上，25.1%滿意、27.6%青年族群的滿意。

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