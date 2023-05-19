營建署盤點 近半市區道路未設人行道

營建署今年3月8日已盤點全國都市計畫區內人行道不足處建議改善期程，經統計12公尺以上都市計畫道路初步分析約有46%道路未設人行道。（資料照）

2023/05/19 08:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕外媒報導台灣交通險象環生，如同「行人地獄」，引起多位立委關切。根據營建署統計，12公尺以上都市計畫道路初步分析約有46%道路未設人行道，要徹底改善人行空間需要100年。行政院表示，依政府人力及財力先擇定重點地區、亮點計畫，比如車站、學校、醫院周邊，列為改善重點，並優先改善既有人行道及搭配重要節點新闢道路人行道。

民進黨立委黃國書向行政院提出書面質詢指出，我國市區道路僅42%設有人行道，近6成未設人行道，導致行人須冒險行走於車道之中。由於設置空間不足、道路交通規劃設計欠缺強制力等因素，造成人行道設置進度緩慢，營建署更估計欲徹底改善人行空間需要100年。要求行政院全面盤點各縣市新建及改善人行步道需求，提出專案計畫。

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行政院表示，營建署今年3月8日已盤點全國都市計畫區內人行道不足處建議改善期程，經統計12公尺以上都市計畫道路初步分析約有46%道路未設人行道，以未完成之道路長度除以目前每年可執行之人行道長度概估所得。

行政院指出，公路總局刻正與營建署共同辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，經費共計50億元，公路總局已輔導地方政府提報案件審議，並配合營建署控管經費及進度，將加速於今年度完成都市計畫區外21所校園周邊道路及134處路口改善，以達「路口安全零傷亡」目標。

行政院指出，交通部已提出今年道安精進作為計3大構面及10項改善對策，「形塑優質交安文化」推廣停讓文化即屬其中重要對策。4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，加重汽車駕駛人不停讓行人之罰則，罰鍰上限並由原先3600元提高至6000元。

此外，公路總局已將無號誌路口及停讓觀念等相關考題，自今年1月3日起列為駕駛執照必考項目，該局近年也強化機車訓考作為，無論透過學科、術科或實地道路駕駛訓練，均將安全駕駛、路口停讓等觀念落實，致力提升駕駛人安全觀念。

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