台灣立委首度於愛爾蘭國會演說 籲挺台參與WHO

立法委員陳靜敏（左3）17日應邀在愛爾蘭國會演說，創台灣立委首例。她呼籲愛爾蘭支持台灣參與世界衛生組織。（駐愛爾蘭代表處提供，中央社）

2023/05/18 20:52

〔中央社〕立法委員陳靜敏17日應邀在愛爾蘭國會演說，創台灣立委首例。她呼籲愛爾蘭支持台灣參與世界衛生組織（WHO），現場獲多名愛爾蘭國會議員響應、會後簽署支持台灣的聯合聲明。

民進黨籍、護理師出身的陳靜敏是台灣與愛爾蘭國會友好聯誼會發起人、會長，也是愛爾蘭皇家外科醫學院（Royal College of Surgeons in Ireland, RCSI）成立近250年來首位台灣院士。

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她受愛爾蘭國會友台小組主席、眾議員麥金尼斯（John McGuinness）以及友台小組秘書長、參議員威爾森（Diarmuid Wilson）聯名邀請，赴愛爾蘭國會演講，約24位跨黨派國會議員出席，其他議員則視訊與會。演說以護理師與立法委員的角度出發，闡述台灣可如何協助提升全球公衛。

台灣護理學會與愛爾蘭護理協會、國際護理協會互動密切，而陳靜敏是台灣護理學會理事長。麥金尼斯開場介紹陳靜敏時提到，她既是護理師、也是女性，這對愛爾蘭國會是一項重要提醒：愛爾蘭國會迄今無護理專業出身議員，性別平衡也有進步空間。

獲邀旁聽的駐愛爾蘭代表楊子葆感謝愛爾蘭國會提供平台讓台灣發聲，並感謝愛爾蘭國會友台小組發表支持台灣參與WHO的聲明。他並對台、愛雙方國會議員持續深化、加強、擴大交流合作，表達期待。

陳靜敏17日上午抵達愛爾蘭，下午在國會發表演說後，在愛爾蘭停留3天，拜訪政、學、僑界人士，隨後前往日內瓦，加入為台灣爭取參與WHO的活動。

立法委員陳靜敏17日應邀在愛爾蘭國會演說，創台灣立委首例。她呼籲愛爾蘭支持台灣參與世界衛生組織。（駐愛爾蘭代表處提供，中央社）

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