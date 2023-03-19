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    台美利益若相左應表達意見 呂秀蓮：主權平等獨立非疑美

    前副總統呂秀蓮發起「北區民間國是會議」19日在台北舉行，邀請各界人士出席。（記者方賓照攝）

    前副總統呂秀蓮發起「北區民間國是會議」19日在台北舉行，邀請各界人士出席。（記者方賓照攝）

    2023/03/19 11:00

    〔記者謝君臨／台北報導〕中共企圖以認知作戰影響2024大選，「疑美論」甚囂塵上。對此，前副總統呂秀蓮今（19）日表示，「我不認為疑美論應該是一個issue（議題），我們很感謝美國的支持，但作為民主的主權國家，當美國的立場和我國利益相左時，我們也應該代表國家和人民，跟美國表達一點意見。」

    呂秀蓮今舉辦「北區民間國是會議」。她於會前接受媒體聯訪，回應時事議題。針對「疑美論」一事，她直言，誰發明「認知作戰」她不知道，即使沒有這個名詞，以前人跟人、國跟人的關係，本來都要存有一點點保留。

    她說：「我不認為疑美論應該是一個issue（議題），我們很感謝美國的支持，但是作為民主國家，很多國家的利益如果有所不同的時候，互相協調也可以。」

    呂秀蓮認為，不要用「疑」，這樣的負面字眼不好，她推動的運動中，一律不做負面言行，大家往正面去看，「我們感謝美國的支持，但是有時候，美國的立場跟我們的國家利益如果有相左的時候，作為主權國家，我們也應該代表國家跟人民，跟美國表達一點意見」。她強調，這不叫「疑美論」，而是主權平等、獨立。

    呂秀蓮：「備戰、避戰、謀和」應三管齊下

    媒體詢問，是否贊同總統蔡英文以「強大國防」作為和平及談判籌碼的論述？呂秀蓮表示，全世界都一樣，理論空談祈禱，國家當然需要有實力，基本上，大家都可以接受「我們要備戰、我們要避戰、更要謀和」三管齊下。

    對於是否給賴清德兩岸論述建議？呂秀蓮說，「我不敢」，相信賴清德有很堅強的團隊，當今從政經驗最完整的，應該就是賴清德本人，應該給他一定的信賴。

    呂秀蓮：侯友宜若要選「有必要說清楚319」

    媒體詢問，前副總統連戰因319槍擊案與新北市長侯友宜出現心結，深藍勢力會否因此不支持侯友宜選2024？呂秀蓮說，她不清楚，要有真相再說，現在情況不明，一是案情部分，二是當年侯友宜主導了整個專案，花很多時間，但最後的宣布其實大部分的民眾都不相信，「這個部分，他如果要競選總統，的確有必要說清楚講明白」。

    呂秀蓮強調，「我要提醒的是，我們是民主國家，所以人民的意見更重要」，之所以要在北、中、南舉辦3場民間國是會議，也是希望超越黨派，最後各黨派都參與全國國是會議，獻給明年1月13日當選的國家領導人，他就職以後就有權限召開全國國是會議。

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