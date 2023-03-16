高金素梅散播「疑美論」 藍士博製圖：誰支持台灣應該很好分辨

藍士博PO出挺台派美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與高金素梅的對比圖，直言「兩件事對比一下，誰是中國在台灣埋下的統戰地雷、誰是真正支持台灣走向國際的夥伴，應該很好分辨了。」（圖擷自藍士博臉書）

2023/03/16 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍立委高金素梅14日在立法院總質詢時質疑美國學人計畫是要操縱台灣政府，並大量散播「疑美論」；對此，台灣基進桃園黨部政策顧問藍士博PO出挺台派美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與高金素梅的對比圖，直言「兩件事對比一下，誰是中國在台灣埋下的統戰地雷、誰是真正支持台灣走向國際的夥伴，應該很好分辨了。」

藍士博在臉書PO文表示，最近立委高金素梅在國會上的質詢內容令人憤怒，高金素梅主張台灣應該放棄備戰、美國是挑釁與危害世界和平的罪魁禍首與台灣應不間斷對中國釋出善意，但高金素梅2008年參加北京奧運，高唱〈我們都是一家人〉、2009年與時任中共中央總書記胡錦濤會面、2019年出席「兩岸關系與民族復興座談會」，與中國全國政協主席汪洋見面，親中歷史數不完。

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3月14日，國民黨前立委蔡正元與親中媒體造謠，聲稱歐布萊恩透露機密，承認美國有毀滅台積電計畫，但歐布萊恩親自登上台灣媒體專訪澄清「世界上唯一想要毀滅台灣的，只有中國。美國必定致力阻止中國入侵」。

藍士博直言「兩件事對比一下，誰是中國在台灣埋下的統戰地雷、誰是真正支持台灣走向國際的夥伴，應該很好分辨了。」

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