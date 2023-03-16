林飛帆、李問投書外媒駁「疑美論」：台灣應與民主國家合作維護和平

林飛帆（左）和李問以「疑美論將危害區域安全」為題，共同署名投書美國政治期刊《國家利益》。（組合圖，資料照）

2023/03/16 12:19

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨前副秘書長林飛帆和民進黨連江縣黨部主委李問以「疑美論將危害區域安全」為題，共同署名投書美國政治期刊《國家利益》（The National Interest），15日刊登。專文除反駁國民黨「疑美」相關論述，並強調應避免損害台灣與國際夥伴間的良好關係，是重要的議題。

林飛帆透過臉書表示，「疑美論」不只中國官媒講，更搭配國民黨政治人物的推波助瀾，將台美合作指向戰爭衝突，而完全忽視在區域中進行軍事威脅挑釁的中共；他們認為，試圖在美中之間維持虛假的等距關係、對國際社會支持台灣的聲音採取「懷疑論」或「妖魔化」不只將會削弱台灣社會對台灣安全的信心，也會讓中共武力恫嚇台灣有更強的心戰效果。

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李問也在臉書談到，「懷疑論」的主張將破壞台灣和國際夥伴之間長期建立的友誼，面對挑戰，台灣必須持續以堅定而謹慎的對外政策，持續強化和民主國家之間信任關係，才能維護區域和平。

專文提及，正當國際社會對中國加強譴責力道，國民黨卻由副主席夏立言高規格訪北京，對國際社會帶來矛盾與混淆的訊息；近年來，國民黨內重要的意見領袖，常常對於國際社會支持台灣的舉動，表達懷疑與不信任。這包括將台灣與阿富汗、烏克蘭進行不當的類比，以質疑美國或西方民主國家；部分討論甚至引用中國或俄羅斯相關的錯誤訊息來源。

專文指出，在經濟議題上，國民黨稱台積電投資美國將「掏空」台灣的經濟。台灣民間團體IORG曾追蹤相關論述，發現反對台積電投資美國的主張，早在2021年便在中國社群媒體平台出現。到了2022上半年，這些觀點被立場接近國民黨的媒體名嘴傳播，並且獲得中國官媒大篇幅報導。此類案例，顯示海峽兩岸媒體的交互引用，用以影響台灣的民意。

專文並質疑，國民黨似乎主張台灣要在中國和美國之間保持等距；舉例來說，被視為2024年可能總統候選人的新北市長侯友宜，最近曾說過「我們絕對不是強國的棋子」，其論調呼應中國官媒常出現的觀點，將台灣形容為「棋子」而非夥伴。

「許多這類的言論，歸根究柢是虛假平衡，企圖在中國和美國之間呈現虛假的等距關係」，專文強調，由於中國並非在台灣海峽扮演中立的角色，如果台灣無法和美國及理念相近的民主國家緊密合作，只會讓中國更容易擴張在台灣海峽的軍事影響力。

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