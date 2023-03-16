為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林飛帆、李問投書外媒駁「疑美論」：台灣應與民主國家合作維護和平

    林飛帆（左）和李問以「疑美論將危害區域安全」為題，共同署名投書美國政治期刊《國家利益》。（組合圖，資料照）

    林飛帆（左）和李問以「疑美論將危害區域安全」為題，共同署名投書美國政治期刊《國家利益》。（組合圖，資料照）

    2023/03/16 12:19

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨前副秘書長林飛帆和民進黨連江縣黨部主委李問以「疑美論將危害區域安全」為題，共同署名投書美國政治期刊《國家利益》（The National Interest），15日刊登。專文除反駁國民黨「疑美」相關論述，並強調應避免損害台灣與國際夥伴間的良好關係，是重要的議題。

    林飛帆透過臉書表示，「疑美論」不只中國官媒講，更搭配國民黨政治人物的推波助瀾，將台美合作指向戰爭衝突，而完全忽視在區域中進行軍事威脅挑釁的中共；他們認為，試圖在美中之間維持虛假的等距關係、對國際社會支持台灣的聲音採取「懷疑論」或「妖魔化」不只將會削弱台灣社會對台灣安全的信心，也會讓中共武力恫嚇台灣有更強的心戰效果。

    李問也在臉書談到，「懷疑論」的主張將破壞台灣和國際夥伴之間長期建立的友誼，面對挑戰，台灣必須持續以堅定而謹慎的對外政策，持續強化和民主國家之間信任關係，才能維護區域和平。

    專文提及，正當國際社會對中國加強譴責力道，國民黨卻由副主席夏立言高規格訪北京，對國際社會帶來矛盾與混淆的訊息；近年來，國民黨內重要的意見領袖，常常對於國際社會支持台灣的舉動，表達懷疑與不信任。這包括將台灣與阿富汗、烏克蘭進行不當的類比，以質疑美國或西方民主國家；部分討論甚至引用中國或俄羅斯相關的錯誤訊息來源。

    專文指出，在經濟議題上，國民黨稱台積電投資美國將「掏空」台灣的經濟。台灣民間團體IORG曾追蹤相關論述，發現反對台積電投資美國的主張，早在2021年便在中國社群媒體平台出現。到了2022上半年，這些觀點被立場接近國民黨的媒體名嘴傳播，並且獲得中國官媒大篇幅報導。此類案例，顯示海峽兩岸媒體的交互引用，用以影響台灣的民意。

    專文並質疑，國民黨似乎主張台灣要在中國和美國之間保持等距；舉例來說，被視為2024年可能總統候選人的新北市長侯友宜，最近曾說過「我們絕對不是強國的棋子」，其論調呼應中國官媒常出現的觀點，將台灣形容為「棋子」而非夥伴。

    「許多這類的言論，歸根究柢是虛假平衡，企圖在中國和美國之間呈現虛假的等距關係」，專文強調，由於中國並非在台灣海峽扮演中立的角色，如果台灣無法和美國及理念相近的民主國家緊密合作，只會讓中國更容易擴張在台灣海峽的軍事影響力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國操作疑美論 專家：為侵台做準備
    2023/03/13 05:30

    中國操作疑美論 專家：為侵台做準備
    批疑美論是「離奇說法」 陳弱水：源於「大中國主義」
    2023/01/18 19:50

    批疑美論是「離奇說法」 陳弱水：源於「大中國主義」

    免充電黑科技 全新X-TRAIL讓你拋開里程焦慮
    中研院調查：僅9.4％國人認為中國是講信用國家
    2023/01/12 19:28

    中研院調查：僅9.4％國人認為中國是講信用國家
    登BBC連線受訪 林飛帆：台灣被遺棄將是自由民主陣營的災難
    2022/11/15 23:00

    登BBC連線受訪 林飛帆：台灣被遺棄將是自由民主陣營的災難

    喘咳不停當心致命 醫點名4族群
    投書華盛頓郵報 林飛帆：台灣強韌民主值得國際悍衛
    2022/08/13 13:11

    投書華盛頓郵報 林飛帆：台灣強韌民主值得國際悍衛
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播