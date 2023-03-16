邱奕勝會見上海市委統戰部長 基進議員列中共統戰手法

台灣基進台南市議員李宗霖整理中共統戰手法，質疑「不知道接下來中國與這些在地協力者又會有什麼動作！」（圖擷自李宗霖Lí Chong-lîm臉書）

2023/03/16 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝一行24人組團前往中國上海市進行4天訪問，並會見上海市委統戰部長陳通引發爭議，對此台灣基進台南市議員李宗霖整理中共統戰手法，質疑「不知道接下來中國與這些在地協力者又會有什麼動作！」

李宗霖在臉書PO文表示，在外交上，中國收買邦交國，打壓台灣，像是2023年3月以金錢利誘宏都拉斯與中國建交；再來是以商逼政大玩兩面手法，2022年6月禁止白帶魚進口，2023年3月產季尾聲宣布解禁，2022年12月禁止金酒進口，2023年2月立委陳玉珍赴中後立即解禁。

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李宗霖補充，中共還聯合在地協力者，以地方包圍中央，2023年2月國民黨副主席夏立言再度訪中，與統戰高官宋濤、王滬寧會面、2023年2月立委陳玉珍與宋濤會面，贈送「一條根」，指兩岸同屬一條根；中共認知作戰，散播疑美論，2023年3月立委高金素梅質疑美國操弄台灣內政、2023年3月陳玉珍表示美國只在乎半導體人力是否符合美國利益。

李宗霖指出這些統戰手法涉及了不同面向，包含外交、農業、貿易、認知作戰等等，每一個項目都需要花大量的人力以及時間進行防範的研究，甚至進行立法。

李宗霖直言「光是預防並且對抗這些手法，就把台灣弄得怦怦喘一團亂了。今天桃園市議長大剌剌的跟統戰官員交流，前天與中國統戰倡議的高金在台散播「疑美論」，不知道接下來中國與這些在地協力者又會有什麼動作！」

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