美仍稱一中政策未變 游錫堃向民主黨訪賓直言：深感不解無所適從

立法院長游錫堃（右四）接見美國「民主黨州主席協會」（ASDC）會長馬丁（左二）等人。（記者王藝菘攝）

2023/03/16 16:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日上午會晤來訪的美國「民主黨州主席協會」（ASDC）馬丁會長訪問團一行，對於美國政府至今仍說「一中政策」，游當面向訪賓表達不同意見，認為美方仍然停留於過去的說法，令同為民主法治國家的主張依法行政的美國友人如他，深感不解而無所適從。

游錫堃說，美國是全球民主國家的龍頭老大，也是全球的民主典範。民主就是法治，法治必須是依法行政。回顧台美關係，過去的「一中政策」是植基於1979年生效的《台灣關係法》。但是自從2018年《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》制定；2020年《台北法案》及《台灣保證法》生效後，美國的對台政策已從「一法三公報」的「一中政策」轉變成「五法六保證三公報」的「新一中政策」，但是美國政府論述台美關係時，往往仍然停留於過去的說法，他深感不解而無所適從。

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游接著說，雖然這樣，在此他仍然要誠摯的向美國過去在台灣人民追求民主自由過程中的關注與扶持，及數十年來協助台海安全維護，促進台美經濟、科技、文化等各方面交流表達深沉的感謝。期待未來，台美邦誼能夠更加鞏固，共同為捍衛人類和平及民主自由普世價值而有更多的合作與努力。

游錫堃另批評中共說，中國是一個威權體制的國家，經濟崛起後，「對內壓迫、對外擴張」，顯現中共的極權本質及中國傳統「天無二日，土無二王」、「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的政治思想，高舉「犯我中華者雖遠必誅」的天朝心態，尤其習近平上台後拋棄鄧小平1992年的「韜光養晦」及胡錦濤2003年的「和平崛起」，提出「中國夢」、欲與美國「共管太平洋」、在各地遂行「戰狼外交」、推動「一帶一路」使許多國家淪為經濟殖民地。此外，還將南海軍事化、沒收香港一國兩制、暗助俄羅斯侵略烏克蘭等，不只造成印太地區的緊張，更對全球和平產生巨大威脅。

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