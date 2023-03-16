防鳳梨等種苗外流 政院修法最重處3年徒刑

農委會副主委陳駿季表示，台灣有非常多品種優良的種苗，包含稻米、蘭花、重要蔬果等，這些品種本來就具種苗競爭力，很多業者透過夾帶方式，移到對岸或其他國家繁殖，繁殖後這些產品會回銷或外銷到出口國，造成我國貿易競爭力損失。 （行政院提供）

2023/03/16 15:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國前年暫停輸入台灣鳳梨，並稱有種植我國育成的金鑽鳳梨，引發我品種外流疑慮。行政院會今（16）日通過「植物品種及種苗法」修正草案，增訂中央主管機關得公告禁止輸出入種苗、種苗的收穫物或其直接加工物的情形，違反公告禁止者，得處3年以下有期徒刑。

修正草案增訂刑罰入法，賦予農委會公告禁止輸出入種苗、種苗收穫物或其直接加工物的事項，違反者除有刑責，違法輸出入之物的沒收，及法人併罰規定，法人或雇主自然人將連帶處罰金。

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農委會副主委陳駿季在行政院後記者會表示，植物品種權未經同意即輸出入或繁殖，現行是以民法訴訟方式處理。但過去用這個方式處理侵權樣態時，因民法訴訟過長，往往耗費時間而沒有達到效果。

陳駿季說，這次修法透過加強罰則，拉到刑罰位階，更能有效遏止相關行為，同時農委會也針對學術用的輸出有嚴謹規範，將特定材料正面表列，得經農委會同意後才能輸出，未來也會正式公告。

陳駿季強調，台灣有非常多品種優良的種苗，包含稻米、蘭花、重要蔬果等，這些品種本來就具種苗競爭力，很多業者透過夾帶方式，移到對岸或其他國家繁殖，繁殖後這些產品會回銷或外銷到出口國，造成我國貿易競爭力損失。

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