中國恢復台灣白帶魚、竹筴魚進口 農委會：樂見符合國際規範

中國國台辦宣布即起台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚恢復輸入，農委會表示樂見中國符合國際規範，也表示會持續拓展多元高端市場。（資料照）

2023/03/15 16:18

〔記者楊媛婷／台北報導〕對於中國恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸入，農委會今（15日）表示，樂見中國符合國際規範，也表示除中國市場外，也會持續將漁產品銷往高端市場。

農委會強調，農委會始終秉持一貫的標準出口水產品，皆符合相關檢驗標準，中國之前的新冠病毒監測並不符合國際標準與做法，農委會樂見中國修正其作法，也指出中方當初以不符國際貿易規範影響兩岸農產貿易，我國並與美國、澳洲及印度等會員在WTO/SPS委員會共同提出特定貿易關切外，並進行加工凍儲及海外拓銷獎勵等輔導措施，禁止輸中期間白帶魚產地價格維持穩定，並成功開拓南韓、日本、馬來西亞及美國等新興市場，確保漁民權益不受影響，持續協助漁民和所有通路業者，大幅度往高端市場邁進。

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中國於去年8月3日指在包裝上驗出新冠病毒為由，暫停台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚等輸入，農委會指出，我方同月回覆中方，目前科學上未有新冠病毒可透過外包裝傳染到人類證據，另我方對產品包裝隨機抽驗結果新冠病毒核酸均為陰性，已強化水產品及外包裝清潔消毒確保品質衛生，並持續循正式管道向中方要求諮商，希望早日促使中方取消禁令，讓兩岸農產貿易不受影響，以保障我國農民權益。

農委會今中午獲食藥署轉知中國通知，指該國取消冷鏈食品通關時實施新冠病毒的核酸監測檢驗等措施，宣布即日起恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚可進口中國。

台灣前年出口到中國的冰鮮白帶魚共有9146公噸，產值達994萬美元，我國冰鮮白帶魚的外銷市場過去幾乎都在中國；台灣冷凍竹筴魚前年出口到中國的共有2161公噸，產值為224萬美元，台灣冷凍竹筴魚外銷市場，過去超過5成在中國。

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