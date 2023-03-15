為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國恢復台灣白帶魚、竹筴魚進口 農委會：樂見符合國際規範

    中國國台辦宣布即起台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚恢復輸入，農委會表示樂見中國符合國際規範，也表示會持續拓展多元高端市場。（資料照）

    中國國台辦宣布即起台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚恢復輸入，農委會表示樂見中國符合國際規範，也表示會持續拓展多元高端市場。（資料照）

    2023/03/15 16:18

    〔記者楊媛婷／台北報導〕對於中國恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸入，農委會今（15日）表示，樂見中國符合國際規範，也表示除中國市場外，也會持續將漁產品銷往高端市場。

    農委會強調，農委會始終秉持一貫的標準出口水產品，皆符合相關檢驗標準，中國之前的新冠病毒監測並不符合國際標準與做法，農委會樂見中國修正其作法，也指出中方當初以不符國際貿易規範影響兩岸農產貿易，我國並與美國、澳洲及印度等會員在WTO/SPS委員會共同提出特定貿易關切外，並進行加工凍儲及海外拓銷獎勵等輔導措施，禁止輸中期間白帶魚產地價格維持穩定，並成功開拓南韓、日本、馬來西亞及美國等新興市場，確保漁民權益不受影響，持續協助漁民和所有通路業者，大幅度往高端市場邁進。

    中國於去年8月3日指在包裝上驗出新冠病毒為由，暫停台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚等輸入，農委會指出，我方同月回覆中方，目前科學上未有新冠病毒可透過外包裝傳染到人類證據，另我方對產品包裝隨機抽驗結果新冠病毒核酸均為陰性，已強化水產品及外包裝清潔消毒確保品質衛生，並持續循正式管道向中方要求諮商，希望早日促使中方取消禁令，讓兩岸農產貿易不受影響，以保障我國農民權益。

    農委會今中午獲食藥署轉知中國通知，指該國取消冷鏈食品通關時實施新冠病毒的核酸監測檢驗等措施，宣布即日起恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚可進口中國。

    台灣前年出口到中國的冰鮮白帶魚共有9146公噸，產值達994萬美元，我國冰鮮白帶魚的外銷市場過去幾乎都在中國；台灣冷凍竹筴魚前年出口到中國的共有2161公噸，產值為224萬美元，台灣冷凍竹筴魚外銷市場，過去超過5成在中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國3/15起恢復台灣白帶魚、竹莢魚進口 學者︰典型統戰作為
    2023/03/15 15:48

    中國3/15起恢復台灣白帶魚、竹莢魚進口 學者︰典型統戰作為

    中國國台辦：3/15起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入
    2023/03/15 15:39

    中國國台辦：3/15起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    國台辦願助台灣農漁產銷中 陳吉仲：未依國際規範要小心
    2023/02/14 18:23

    國台辦願助台灣農漁產銷中 陳吉仲：未依國際規範要小心
    中國4度對農產開刀 農委會：世界紀錄
    2022/08/04 05:30

    中國4度對農產開刀 農委會：世界紀錄

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播