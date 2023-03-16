台宏邦交生變 美專家評中國銀彈外交：如同毒販推銷

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）2023年3月14日宣布，該國將與中國建立外交關係。（法新社）

2023/03/16 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲友邦宏都拉斯近期與我國邦交生變，外交政策轉向支持中國。這是中國在拉丁美洲影響力日增的又一跡象，引爆地緣政治危機。對此有專家分析，中國的銀彈外交，有如毒販推銷。

根據《美聯社》報導，數十年來，中國針對宏都拉斯投入了數十億美元，包括經貿投資、基礎設施建設等。如今伴隨中、美政府之間局勢緊張，地緣政治衝突升溫，中國的銀彈攻勢已見成效。

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報導提到，與宏都拉斯建交，是中國一週內的第2次外交勝利。上週因為中國居中斡旋，伊朗和沙烏地阿拉伯恢復了久違的外交關係。

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）週三（15日）表示，宏都拉斯人民感謝過去與台灣的友好關係，但該國與中國的經濟聯繫，最終導致兩國政府建交。宏都拉斯將步上薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加共和國的後塵，選擇背棄台灣。

宏都拉斯與中國建交，對拜登政府而言，無疑是沉重打擊。據了解，美國試圖讓該地區與台灣立場保持一致，卻毫無結果。哥倫比亞外交事務大學（Externado University）中國問題專家大衛（David Castrillon-Kerrigan）對此表示，「美國正在失去對拉丁美洲的影響力」。

大衛認為，單就宏都拉斯的立場，不承認北京政府意味著「錯失良機」。大衛分析：「美國肯定在各個方面都居於弱勢，經濟方面無庸置疑，但外交、政治、文化層面，也是如此」。

一些中南美洲國家，諸如巴拉圭和瓜地馬拉，仍堅定的支持台灣。瓜地馬拉政府近日重申，「承認台灣是一個擁有民主價值觀的獨立國家」。

過去20年，中國不斷向拉丁美洲注入資金，參與重大基礎建設、能源和太空項目等，漸漸在該地區開闢了外交空間。美國智庫數據顯示，2005年至2020年間，中國在拉丁美洲的投資金額超過1300億美元（約新台幣3.9兆元）；中國與拉丁美洲的貿易力道亦大幅上升，預計2035年將達到7000億美元（約新台幣21兆元）以上。

大規模投資正悄悄變成中國的外交實力。以宏都拉斯為例，中國政府早前提供約3億美元（約新台幣90億元）資金，在該國中部建設大型水壩，並由中國企業「中國水利水電建設股份有限公司」全權負責。

表面上，金援對於難以籌措資金的國家來說，有望產生積極效益。但邁阿密大學（University of Miami）政治學教授圖費爾（June Teufel）憂心，中國的崛起可能產生不良的連鎖效應。

圖費爾指出，中國正把經濟影響力當作外交武器。圖費爾說：「非洲、拉丁美洲的許多國家，皆因中國的投資，導致這些發展中國家大量舉債，反而蒙受傷害」。圖費爾也補充，在正常情況下，基礎設施只能由中國公司維護和修繕，長期成本非常驚人。

圖費爾表示：「這就如同毒販對潛在客戶說『第一劑是免費的』。中國又成功讓另一個國家放棄了台灣，這是其長期以來的目的之一，即剝奪台灣所剩無幾的盟國」。

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