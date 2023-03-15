宏都拉斯總統指示外長 處理「與中國正式建立外交關係」

宏都拉斯總統卡蕬楚今在推特上表示，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。（路透，本報合成）

2023/03/15 10:19

宏都拉斯將與中國建交 外交部：勿落圈套做出錯誤決定

〔即時新聞／綜合報導〕台灣中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）今（15日）在推特上宣布，她已指示外交部長處理與中國正式建立外交關係的相關事宜。

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綜合外媒報導，卡蕬楚今在推特上表示，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜，她稱「此舉表明我決心遵守政府計劃，並與世界各國一起自由地擴大邊界。」

宏都拉斯外交部尚未對此回應，我國外交部則表示正在了解情況，但沒有提供更多細節。

左翼「自由重建黨」（LIBRE）的宏都拉斯總統卡蕬楚早在2021年競選時，就表態若選上總統就要跟中國建交；卡蕬楚當選後，在我國外交人員奔走以及美國介入下，幕僚改口表示將維持與台灣邦交，去年1月我國也派時任副總統的賴清德擔任特使，參與卡蕬楚就職大典。

自2021年12月10日中美洲國家尼加拉瓜與我國斷交後，目前我國邦交國分別為中美洲3國（貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯）、加勒比海4國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和太平洋4國（馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯），以及南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（斯威士蘭）、歐洲1國（梵蒂岡）等14國。

He instruido al Canciller Eduardo Reina, para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China, como muestra de mi determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. — Xiomara Castro de Zelaya （@XiomaraCastroZ） March 14, 2023

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