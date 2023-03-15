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    宏都拉斯將與中國建交 外交部：勿落圈套做出錯誤決定

    拉丁美洲又傳出邦交警訊，宏都拉斯宣布與中國發展官方關係。右四為宏都拉斯國旗。（記者呂伊萱攝）

    拉丁美洲又傳出邦交警訊，宏都拉斯宣布與中國發展官方關係。右四為宏都拉斯國旗。（記者呂伊萱攝）

    2023/03/15 10:49

    宏都拉斯總統指示外長 處理「與中國正式建立外交關係」

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）今推文表示，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。關於我國是否與宏都拉斯斷交？外交部今回應，我國已向宏國政府表達嚴正關切，請宏方勿落入中國圈套，做出損及台宏多年友誼的錯誤決定；宏都拉斯駐台大使館則暫無回應。

    我國與宏都拉斯於1941年建立公使級外交關係，並於1965年升級為大使級關係，關係至今已近82年。宏國現任總統卡蕬楚在競選期間就曾揚言當選後將外交轉向，不過當選後副總統賴清德出訪宏國出席就職典禮，邦交暫時穩定下來。

    今年1月雙方邦交又傳警訊，宏國外長雷依納坦承，為尋求帕圖卡（Patuca）水壩工程金援，於1月初會晤中國外交部副部長謝鋒，也磋商貿易議題。卡蕬楚今日推文正式宣布將與中國發展官方關係。

    外交部今對此保守回應，與上回宏中外長會晤時反應相同，表示已向宏都拉斯表達關切。

    外交部今說，我方已掌握訊息，並向宏國政府表達嚴正關切。我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

    外交部強調，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定。外交部會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。

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