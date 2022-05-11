1月捐快篩遭紅媒「帶風向」 外交部怒轟「挑撥分化」

外交部今天再度嚴正澄清，今年一月花1500萬元購買快篩試劑捐贈宏都拉斯，當時本土疫情尚未蔓延，相關報導被中國官媒「環球網」等媒體選擇性「添加部分網友意見」後，扭曲原意，痛批中國共產黨極權政府所屬無良媒體，對民主台灣發動認知作戰，惡意政治操作並散播假訊息。（記者楊丞彧攝）

2022/05/11 17:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今年一月曾花1500萬元購買武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑，外交部發言人歐江安昨（10日）在外交部例行記者會解釋，這是在本土疫情尚未蔓延之際，在我國應邀出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮時，隨副總統賴清德特使團專機運抵宏國並完成捐贈。不料，昨天相關報導被中國官方所屬「環球網」等媒體選擇性「添加部分網友意見」後，扭曲原意。

對此，外交部今天再度嚴正澄清，並痛批「中國共產黨極權政府所屬無良媒體」，再次利用我國與友邦合作的議題，對民主台灣發動「認知作戰」，惡意政治操作並散播假訊息，企圖挑撥台灣人民對政府的信任，分化台灣社會及國人對我國外交工作的支持。中國共產黨極權政府卑劣行徑，令人不齒。

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外交部重申，我國政府捐贈友邦宏都拉斯包括快篩試劑等防疫物資是在今年1月我國國內疫情尚未蔓延時，依據政府採購法進行的公開透明採購；相關協助友邦抗疫的醫療物資，已經在1月間完成捐贈，受贈的友邦元首也向我方當面表達感謝。

外交部表示，協助友邦對抗疫情，是台灣善盡國際社會成員應有的責任；以具體行動表達我國對友邦人民的關懷，彰顯「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的良善循環。但是我國的愛心捐贈仍遭部分媒體及有心人士刻意扭曲報導，不當連結過去疫情平緩時期已經執行完畢的援外案，企圖醜化我國政府協助他國的美意，外交部深感遺憾。

外交部也提醒民眾及相關媒體，認清中國共產黨極權政府類此操弄手法，切勿淪為其對我國進行認知戰的工具及散播的媒介。

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