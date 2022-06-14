宏都拉斯大使將離任 吳釗燮贈大綬景星勳章表彰貢獻

外交部長吳釗燮今（14）日代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara），表彰其深化兩國邦誼的貢獻。（外交部提供）

2022/06/14 17:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今（14）日代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara），表彰其深化兩國邦誼的貢獻。寶蒂絲妲感念台灣各界的熱心，強調此勳章象徵台宏堅定不移的友誼及相互扶持的合作關係。

寶蒂絲妲2019年12月派駐來台，在台近3年期間積極推動台宏在經貿、文化和外交等領域的交流合作。寶蒂絲妲今天在外交部接受贈勳，各國駐台使節及寶蒂絲妲的各界友人踴躍出席觀禮。

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吳釗燮致詞時肯定寶蒂絲妲駐台以來，提升台宏兩國關係不遺餘力，積極推動交流與合作，增進兩國人民的友誼，並促成宏國高層政要在疫情期間來訪，對於強化兩國邦誼貢獻卓著。吳釗燮也盼寶蒂絲妲未來繼續協助促進台宏兩國關係。

寶蒂絲妲則感念台灣各界在其任內的熱心協助及友誼，並對獲頒「大綬景星勳章」的殊榮表達謝忱，強調此一勳章象徵台宏兩國堅定不移的友誼及相互扶持的合作關係。

外交部今天表示，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，長期堅定支持我國的國際參與，兩國建交81年來在各領域合作十分密切。台宏兩國共享民主、自由、法治的普世價值，在面對全球秩序、國際經濟情勢、氣候變遷及武漢肺炎（COVID-19）疫情等威脅之際，相信兩國可以共同克服挑戰。

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