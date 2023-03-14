學校、部隊增供豆奶 農糧署：帶動大豆栽種面積增長

農委會於去年5月起每間學校營養午餐增加供應１次國產履歷黃豆豆漿，帶動國內大豆栽種。（資料照）

2023/03/14 13:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨著「食農教育法」通過，以及推廣國產大豆，農委會自去年5月起於學校營養午餐每月增加供應1次國產履歷豆漿後，今年3月底到4月底也將每個月增加供應國軍2次國產履歷豆漿，隨國產履歷豆漿與豆製品的推廣，台灣大豆栽種面積增到4300公頃，農糧署表示，今年大豆栽種面積會再增加1500公頃。

國內黃豆超過9成都倚賴進口，隨武漢肺炎疫情以及烏俄戰爭等導致國際大豆小麥玉米等大宗物資大漲，以及伴隨而來的全球糧食危機，農委會近年大力推動硬質玉米以及大豆的栽種，農糧署作物生產組組長陳立儀表示，過往國內大豆栽種面積約3300公頃，去年推廣大豆作物的栽種，大豆面積栽種面積增加1千公頃到4300公頃，今年度會再增加1500公頃，台灣預計未來4年大豆栽種面積將到1萬公頃。

請繼續往下閱讀...

台灣大豆超過9成9都倚賴進口，去年共進口大豆約258萬公噸，隨著大豆栽種面積的增加，國內大豆供應量逐年增加，目前年產量已有5500公噸，占總體需求量的0.21%，陳立儀進一步指出，台南農改場於2014年育成的台南10號大豆，具有高產量高蛋白等特性，過去一般黃豆的蛋白質含量約38%，台南10號大豆的蛋白含量可到43%，具有國際競爭力，是目前主要推廣種植的品項之一。

國產大豆推廣種植順利，一部分原因也是奠基於營養午餐加供使用國產履歷黃豆製成的豆漿，讓國產黃豆產銷更穩定，農糧署運銷加工組指出，光在學校營養午餐每個月增加供應的豆漿瓶數就至少195萬瓶，讓學生從小就品嘗到國產黃豆的美味外，另外這次在軍隊供應的豆漿也會達到216萬瓶，將透過需求帶動供給，擴大前端大豆生產與豆奶加工供應。（14:28更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法