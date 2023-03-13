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    桃園神社天照大神倉促返日 民眾舉牌抗議市府干涉宗教自由

    民眾自發至桃園神社抗議市府要求廠商倉促送神干涉宗教自由。（桃園市議員黃瓊慧提供）

    民眾自發至桃園神社抗議市府要求廠商倉促送神干涉宗教自由。（桃園市議員黃瓊慧提供）

    2023/03/13 15:54

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市定古蹟「桃園忠烈祠暨神社文化園區」是全國保存最完整的日式神社建築，充滿濃厚和風，每逢假日遊客如織，更是Cosplay愛好者的攝影聖地，但近日卻因園內供奉日本神祇天照大神引來紛爭，桃園市府以「部分人士反對」為由，要求營運廠商送神返日，也讓天照大神的去留在網路上發酵，今日有民眾到神社前舉牌抗議，質疑市府限制宗教自由。

    營運廠商上午將天照大神請回，現場聚集20多名民眾手舉標語抗議，眾人各在白紙上寫下「憲法保障宗教自由」、「日本神社不能住日本神」，不滿市府倉促送走神明，神社周圍的佈置也被拆除大半，企圖消滅多元文化與聲音，與民主精神相左。

    桃園市議會民進黨團也發表聲明，桃園神社在1950年代因轉型為忠烈祠才躲過拆除命運，成為全國保存最完整的神社群，在鄭文燦執政時期二期修復成為觀光熱點，規劃各項文化藝術活動，例如史蹟館策展、民歌演唱會、暮秋稻禾祭、爛漫春櫻祭等，不只讓市民走進神社文化園區，更吸引許多外縣市民眾到訪，一同認識歷史、了解歷史。

    豈料改朝換代之後，國民黨卻被「背祖棄宗」的封建觀點左右，以近似文化清洗的手段阻擋在地特色觀光發展，讓人質疑是清算前朝的政治手段，市長張善政究竟是拚觀光還是拚意識形態？

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