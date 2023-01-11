台南正副議長賄選案 民進黨廉政會：遭聲押就先停權3年

民進黨11日晚間召開廉政會，討論台南市議會正副議長邱莉莉、林志展涉賄選案，廉政會主委邱駿彥會後表示，此案若在檢調審判的過程中進入聲押，或是羈押的階段，就會做出停權三年的決議。（記者劉信德攝）

2023/01/11 22:07

〔記者陳昀／台北報導〕台南市正副議長選舉「賄聲賄影」，議長邱莉莉、副議長林志展等人被列為被告，民進黨原訂18日召開廉政會討論，提前至今晚舉行。歷經3個多小時討論，廉政會主委邱駿彥表示，一旦邱、林遭聲押、羈押，就祭出停權3年處分，包含自身行為或默許、認可他人代替，都在賄選範圍中。

邱莉莉、林志展今天親自北上出席廉政委員會說明，邱會前接受電訪表示，他們在這次正副議長選舉並未涉入暴力、賄選，由於民進黨現在急需團結，並向大眾展現絕對沒有賄選、暴力及任何利益交換情事，因此她跟林志展自請停權，靜待司法及民進黨中央調查。不過，兩人並未從大門口進出中央黨部，沒有再接受媒體訪問。

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歷經3個多小時討論，邱駿彥表示，邱莉莉、林志展有前往廉政委員會詳細說明選舉過程的種種，雖然兩人已聲明自請停權，但廉政委員會並不會受此影響跟約束，今晚也決議，過程中若到達被檢調聲押、法院裁定羈押的程度，就要停權3年處分，這是依照往例處理。

邱駿彥也說明，認定涉賄與否的關鍵在於，他們有沒有做過這樣的行為，或在他們默許、認可下，有別人代替他做這樣的行為，這都包括在賄選範圍裡面；會議這麼長，主要是了解邱莉莉、林志展案件的相關情形，針對有利、不利的部分都必須全盤了解，體現勿枉勿縱的精神。

至於涉入台南爐渣案的前中執委郭再欽，邱駿彥表示，此案也已成案，但因為郭再欽正被羈押，沒辦法請他到廉政委員會說明，程序正義很重要，在他還沒說明之前，不適合做任何實質決議；如果郭一直被羈押，不排除請他的律師代替他說明。

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