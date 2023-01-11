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    賴清德基隆政見說明會 強調會嚴正黨的紀律

    參選民進黨主席的副總統賴清德在基隆場說明會，強調會找回民進黨精神，違反黨紀嚴正處分。（記者盧賢秀攝）

    參選民進黨主席的副總統賴清德在基隆場說明會，強調會找回民進黨精神，違反黨紀嚴正處分。（記者盧賢秀攝）

    2023/01/11 21:39

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕副總統賴清德參選民進黨主席，今天晚上在基隆「重整旗鼓、重新出發」說明會，許多黨員熱情參與，還有從新北市趕來為賴清德加油，有多位民眾要求開除高嘉瑜和王世堅，難以接受內部捅刀。賴清德表示，未來違反黨紀一定會嚴正處理。黨紀不嚴明，不會團結。

    賴清德基隆場說明會，今晚7點在台船活動中心舉行，前市長林右昌、立委蔡適應、議長童子瑋和議員都到場，聽取黨員意見。

    有黨員希望黨內團結，對於同志槍口對內的言論，使人民不信任民進黨，建議開除立委高嘉瑜和台北市議員王世堅，她的「一屍五命」、「行政失靈」等，對黨傷害大，即使不開除，立委選舉也不要提名，黨員無法承受內部捅刀，要求黨部要有紀律。此外也有人把矛頭提向前立委郭正亮。

    此外，對於政策說明不夠明確、快速，對於假訊息反應太慢，造成市民認知錯誤，也希望賴副總未來找回民進黨的創黨精神和價值。

    賴清德說，民進黨在11月26挫敗，黨內有在檢討，他願意承擔責任，大家踴躍發言，大家愛之深責之切，相信大家團結一定會再站起來。他也贊同黨員建議，黨齡20年的發銀牌獎、25年發金牌獎、30年免繳黨費，他會徵求中執會、黨員代表大會通過。同時也要照顧孤苦無依的老黨員。

    賴清德表示，未來要以國家利益至上，個人和派系不能超越國家利益，違反黨紀的他一定會嚴正處理。黨紀不嚴明，黨內不會團結。他也承諾要繼續培養年年人，將建立公開制度，讓他們爭 社會服務的機會。

    他希帶望黨員在失敗中得到教訓，不能失志才，能重振旗鼓，穩定政局，黨是執政的後盾，他將團結民進黨做蔡英文施政後盾。他要找回民進黨的招牌「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政品質」，得到民眾信任。

    賴清德參選黨主席基隆場說明民眾發言踴躍。（記者盧賢秀攝）

    賴清德參選黨主席基隆場說明民眾發言踴躍。（記者盧賢秀攝）

    賴清德強調要找回民進黨的精神。（記者盧賢秀攝）

    賴清德強調要找回民進黨的精神。（記者盧賢秀攝）

    民進黨參選黨主席的賴清德與黨公職人員合影。（記者盧賢秀攝）

    民進黨參選黨主席的賴清德與黨公職人員合影。（記者盧賢秀攝）

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