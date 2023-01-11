陳建仁盼用人制度更具彈性 吸引民間人才進公部門

前副總統陳建仁今天到考試院演講，他期勉用人制度要更具彈性，吸引民間人才進公部門服務。（資料照）

2023/01/11 18:16

〔中央社〕前副總統陳建仁今天到考試院演講，藉由回顧台灣從SARS到COVID-19的防疫經驗，闡述社會在危機應變時，跨域人才合作的重要性；他也期勉用人制度更具彈性，吸引民間人才進公部門服務。

考試院透過新聞稿指出，今天上午舉辦93週年院慶活動，邀請前副總統暨中研院士陳建仁以「從防疫談跨域合作與用人選才」為題，發表專題演講。

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考試院長黃榮村致詞時表示，陳建仁與考試院關係深厚，除年輕時曾以學者身分參與國家考試的命題及閱卷工作外，在國科會、衛生署服務期間，也曾推動人事制度及組織改造變革；擔任副總統期間，更領導年金制度改革的研議，主持考試委員提名的審薦作業。

陳建仁演講時，強調「在危機中學習變革」的重要性，回顧2003年抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）工作告一段落後，有感於全球性傳染病將是未來政府隨時需要因應的挑戰，因此全力推動修法，建立防疫醫師制度，引進優秀醫師進公部門服務，使後續政府因應禽流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫能量得以建立。

陳建仁表示，他早年在國科會服務時，欠缺完好的制度，負責專業學門的處長如果沒有文官資格，只能以研究員的身分兼任，修法後才得以教授資格聘任，滿足實務需要。藉由醫事人員及教育人員任用制度的兩個案例，期勉國家能以更彈性的用人制度，吸引民間人才進公部門服務，並促進官民交流。

陳建仁說，肯定考試院以開放態度，推動「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修法，讓更多民間專業人才能加入公部門，在公共事務上發揮專長，強化政府施政能量。

陳建仁強調，吸引專業人才加入政府行列，最重要的是建立工作的使命感和榮譽感，也需要建立制度的彈性、待遇與升遷的誘因，不能期待一套西裝給所有人穿。他也從政府防疫經驗，期勉所有公務人員培養面對風險的因應能量，具備改革思維、洞察組織脆弱點的能力，以面對各種突發挑戰。

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