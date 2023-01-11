陳亭妃：陳建仁可組「戰鬥內閣」 讓人民有感

傳行政院長蘇貞昌今日向總統蔡英文提出辭呈，新任閣揆鎖定前副總統陳建仁接棒。（資料照）

2023/01/11 13:58

〔記者陳政宇／台北報導〕傳出行政院長蘇貞昌今（11）日向蔡總統提出辭呈，新任正副閣揆鎖定前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接棒。民進黨立委陳亭妃評估，「戰鬥內閣」就是讓人民有感、直接反映民意，而陳建仁只要是跟人民有關，他絕對是堅持到底。

針對內閣改組傳聞，陳亭妃受訪表示，內閣的問題已經吵了一段時間，民進黨的優秀人才非常多，相信不論換誰都可以扮演很好的角色，但最重要的關鍵是要檢討，2022年九合一敗選，怎麼讓大家整軍齊發，讓人民有感、中間選民再回到民進黨的懷抱、贏得2024，這才是最重要的，除了內閣人選方向，還是要檢討。

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至於，外界關注因應2024大選的「戰鬥內閣」，陳亭妃回應，每個人對「戰鬥」的意涵解讀都不同，所謂「戰鬥內閣」應該是要讓人民有感，而且可以直接反映人民的聲音，就是「戰鬥內閣」。

陳亭妃憶及，依照她過去與陳建仁共事的經驗，尤其是爭取中研院南部院區時期，陳建仁時任中研院副院長，自己曾與他討論過好幾次方向，儘管當時是馬英九擔任總統，但陳建仁認為對的事情就要堅持到底。

陳亭妃盛讚，中研院南部院區其實是陳建仁一手推動，他的堅持和理念，其實只要是跟人民有關，他絕對是堅持到底。

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