傳陳建仁可能接任閣揆 江啟臣：副總統和副總統的競爭

前國民黨主席、立委江啟臣今日接受「POP搶先爆」電台節目專訪。（「POP搶先爆」提供）

2023/01/11 14:44

〔記者王千豪／台北報導〕內閣改組在即，外傳將由前副總統陳建仁出任行政院長一職。對此，國民黨前主席、立委江啟臣今天接受電台節目專訪時表示，行政院長蘇貞昌請辭只是時機問題，陳建仁接任的機率很高，未來綠營將會是副總統賴清德與陳建仁的「副總統跟副總統競爭」態勢。

江啟臣今天接受「POP搶先爆」專訪，主持人邱明玉問及對於內閣改組，外傳陳建仁將出任閣揆的看法，江表示，他認為陳建仁接任機率很高，前桃園市長鄭文燦主責機會不高，但擔任副手機率高，不只是因為論文案，還有許多桃園市政的未爆彈。

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邱明玉詢問，國安會秘書長顧立雄是否有可能接替閣揆，江啟臣分析，從社會的接受度來說，如果民進黨想要爭取中間選民的認可，恐怕會選擇陳建仁，再加上他的人設、政治表現，以及當過副總統的高度，或許爭議性比較低。

江啟臣指出，當陳建仁接任閣揆、賴清德接任黨魁，民進黨未來就是副總統和副總統之間的競爭，總統蔡英文就會站在一個制高點。他強調，這不是見縫插針，「事實就是這樣，也是他們的想法」，所以之前民進黨代理主席、高雄市長陳其邁才說：「總統候選人不只一個。」

至於國民黨的總統人選，江啟臣表示，任何人的參選權利都應受保障，黨就是要有機制，且制度要公開透明，才能團結和服眾，也就是說遊戲規則要「公平、公正、公開透明」。

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