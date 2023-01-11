謝曉星性騷被拔官 賴品妤揭漏洞：雇主加害者罰則仍不足

賴品妤指出，若雇主本身是加害者，「性別工作平等法」在罰則和程序的規範上仍有不足。（資料照）

2023/01/11 18:23

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院今（11）日認定，原能會主委謝曉星對女性部屬的言行成立性別歧視及敵意工作環境的性別騷擾。民進黨立委賴品妤直言，若雇主本身是加害者，「性別工作平等法」在罰則和程序的規範上仍有不足，行政院應盡速提出修法草案。

謝曉星去年被指控性騷擾、霸凌，行政院秘書長李孟諺隨後組成專案調查小組，今日調查報告出爐，認定其對女性部屬的言行，成立性別歧視及敵意工作環境的性別騷擾。謝曉星目前已遭行政院長蘇貞昌免職，並移送監察院調查。

請繼續往下閱讀...

針對政院的調查結果，賴品妤今日受訪表示，她對此予以尊重，去年10月4日事發的第一時間，她就與許多立委發表共同聲明，要求行政院應該介入調查；行政院當時雖有回應訴求，卻未將謝曉星停職，謝本身是原能會的最高首長，很難避免職場的權力落差，以及影響調查結果的可能性。

她指出，謝曉星去年11月30日，依然代表原能會到立院備詢，當時有很多立委表達不滿，包含謝曉星的各種言論，甚至謝還問當事人是否要離職，這是權力落差導致的狀況。作為行政機關的首長，本來就要接受最高表準的檢視，行政院不能把這次的調查結果當成終點，應該更引以為戒通盤檢討、彌補不足。

據此，賴品妤提出兩點建議，第一 行政院應該帶頭示範，提出「性別工作平等法」的修正草案，過去有很多民間團體和立委都有倡議，針對雇主本身是加害者的部分，罰則和程序的規範仍然不足，應盡速提出院版草案修正。

賴品妤說，第二，政院目前通盤檢討每一個行政部門，性平事件的處理流程應該要納入，如果行政機關首長是加害者到底該如何處理，這是很重要的事情，公部門應該要以身作則，為社會做出良好的示範，在性平這條路還有很長一段路要走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法