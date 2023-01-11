告林智堅抄襲 余正煌律師：余二姊過世訃文不敢寫他的姓名

調查官余正煌告前新竹市長林智堅違反著作權法，台北地院今天首次開庭，余正煌律師團吳俊達（中）於庭訊結束後受訪。（記者王藝菘攝）

2023/01/11 16:52

〔記者溫于德／台北報導〕調查局調查官余正煌委託律師團吳俊達、張祐齊、曾威凱，對前新竹市長林智堅自訴刑事違反著作權法，台北地院稍早庭訊完畢，律師團加碼對林智堅控告加重誹謗罪。張祐齊受訪說，余因為本案，導致二姊過世時，訃文都不敢寫上自己的姓名，林智堅卻在書狀上寫受到我方恫嚇、影響選情，實際上，是余的家庭生活、工作，深受影響，林智堅還指我方要影響他的政治前途，實在荒謬。

吳俊達也說，林智堅目前採無罪答辯，否認抄襲余正煌的論文，林智堅同時提出一個自認很重要的抗辯，就是自己的論文中，有很大一部分引用的是陳明通教授2016年2月1日寄給他的內容。

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對此，余正煌律師團今日特別提出一個附表，以比對兩本論文，吳俊達說，根據附表可發現有33個段落內容，幾乎一模一樣，而我們是用台大學倫會認定林智堅構成抄襲的比對標準，進行比對。

吳俊達進一步解釋，在這33個段落中，第1到第17個段落裡，更有一個令人匪夷所思的地方，就是余正煌寫的論文中都有引註，這是因為寫論文時，一定會有段落引用國內外的學術期刊。

吳俊達說，但林智堅的論文中，引註部分全部消失，這也是稍早張祐齊當庭傳達的訊息，就是當初余正煌把他的論文初稿寄給陳明通教授時，確實將引註部分刪除，所以當陳教授寄給林智堅時，或許林智堅在抄襲時並未注意，才未發現沒有標引註，所以從段落上是否有標引註，可以證明林智堅確實抄襲。

吳俊達強調，第18到33段落是很明確的抄襲，確實可以證明台大學倫會並未冤枉林智堅。

吳俊達也說，林智堅當庭提出民調數據，強調是由他所提供，反指余正煌既然用了他的民調數據，代表侵權的是余，林智堅還主張民調公司與他是共同著作權人，然而，這份民調數據，從過去新聞媒體開始追蹤本件爭議事件以來，林智堅從未提出過。

吳俊達還強調，這份民調數據曾提供給陳明通，陳明通藉此發表論文，但陳明通從未提過這家民調公司，所以我方認為這家民調公司，顯然是事後為了答辯，所虛構出來的。

余正煌律師團提出兩本論文比對表，吳俊達表示，根據附表可發現兩本論文有33個段落內容，幾乎一模一樣。（余正煌律師團提供）

前新竹市長林智堅庭訊後離開法院。（記者王藝菘攝）

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